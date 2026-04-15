Irán amenaza a Trump con ‘tomar’ los mares de Medio Oriente si no retira bloqueo en Ormuz

La tensión en Medio Oriente parece no disminuir, pese a que Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo de alto al fuego, el intercambio de declaraciones y la falta de un acuerdo de paz definitivo mantienen un escenario poco alentador para regularizar el paso por el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump abrió nuevos frentes de discusión con gobiernos aliados, por un lado al criticar al Papa León XIV, discrepar con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; e intentar que Reino Unido tome un papel activo en la guerra de Medio Oriente.

Mientras tanto, Irán planea demostrar su fortaleza y capacidad de control en la región de Medio Oriente, donde, por la falta de ayuda de sus aliados, Estados Unidos está en desventaja por el costo y tiempo que conlleva enviar sus tropas a este punto.

Irán amenaza con ‘cerrar’ los mares de Medio Oriente

Irán advirtió que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el Estrecho de Ormuz.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EU, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo el martes que comenzó el bloqueo de los puertos de Irán, así como que ha “paralizado por completo” el comercio que “entra y sale” del país persa por mar, lo que continúa hoy por segundo día.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había advertido, dos días antes del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de EU, que los buques militares que se acerquen a la zona serían “objeto de una respuesta contundente”.

El paso de buques y petroleros por esa vía marítima, por donde pasa el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo, es restringido por Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento drástico del precio del crudo a nivel mundial.

Trump asegura que China accedió a no enviar armas a Irán

El presidente de EU, Donald Trump, dijo que China “ha acordado no mandar armas a Irán” y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

En el post de Truth aseguró que “China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz” y añadió: “lo hago también por ellos y por el mundo”.

“El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”, añadió el mandatario estadounidense.

Trump cerró su comentario con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: “PERO RECUERDA, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro”.

Reino Unido niega intervención en guerra con Irán pese a chantaje de Trump

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo en el Parlamento que no cederá a las presiones de Donald Trump sobre la guerra en Irán después de que el presidente estadounidense amenazara con modificar los términos del acuerdo comercial alcanzado en 2025 entre los dos países.

En la sesión semanal de control al jefe del Gobierno en la Cámara de los Comunes, Starmer afirmó que su opinión sobre el conflicto armado es “clara” y no se dejará “arrastrar” a la guerra, a pesar de las críticas del líder republicano contra el Ejecutivo británico por negarse a implicarse en los ataques contra Irán.

Trump, que a finales de mes recibirá al rey británico Carlos III en una visita de Estado, amenazó anoche con “modificar” el acuerdo comercial con el Reino Unido, por el que redujeron los aranceles a la importación de automóviles, aluminio y acero.