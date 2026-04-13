Papa León XIV responde a críticas de Trump: ‘No le tengo miedo a su administración’

El Papa Francisco remarcó que 'Dios no bendice' ningún conflicto armado, esto después de que el Gobierno de EU dio a entender que su conflicto con Irán tenía 'protección divina'.

“No tengo miedo a la administración de Trump” y “seguiré levantando la voz para construir la paz”, contesó el papa León XIV a las descalificaciones del presidente de Estados Unidos que le tildó de “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

León XIV hizo estas declaraciones a bordo del avión papal durante el vuelo hacia Argelia, donde comenzó este lunes 13 de abril su tercer viaje internacional.

Nadie creía que el papa prudente y reservado pudiera contestar a las preguntas que los periodistas le hicieron a bordo cuando pasó uno a uno a saludarles.

“No, no le tengo miedo a la administración de Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, declaró.

En una crítica ‘velada’ al Gobierno de Trump, el papa León XIV subrayó que “no creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos lo están haciendo. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz”.

Este mes, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si Dios apoyaba a EU en la guerra contra Irán, Trump respondió:“Sí, porque Dios es bueno”.

Los ‘desencuentros’ entre Trump y el primer papa estadounidense de la historia

El papa León XIV apuntó que “el presidente (Trump) no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio”, aseveró el pontífice, quien siente “mucho” las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

El pontífice incluso bromeó cuando le preguntaron sobre el post en Truth Social: “Ya es irónico el nombre del sito web por no decir más”.

Los desencuentros entre el vicario de Cristo y Trump, presidente de su país de nacimiento, empiezan a ser muchos. Pero el desencadenante fue que León XIV criticó abiertamente una acción de Trump, en concreto su amenaza de acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán.

En esta primera Semana Santa como pontífice, también denunció en sus homilías “la hora oscura” que vive el mundo por la guerra, lamentado “una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad” o tachado de “blasfemos” a los gobernantes que “quieren vencer matando” o “se perciben poderosos cuando dominan”.

Además el pontífice de Chicago ya ha hecho saber que no viajará a su país natal este año, precisamente cuando se conmemoran los 250 años de su Declaración de Independencia. Sí viajará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y en junio a España. El 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense, León XIV ha avanzado que lo pasará en la isla italiana de Lampedusa (sur), puerta migratoria de Europa.