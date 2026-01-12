Papa León XIV se reúne con María Corina Machado: Pide independencia para Venezuela tras arresto de Maduro

El papa León XIV se reunió este lunes 12 de enero con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en una audiencia privada en el Vaticano.

El Papa León, el primer pontífice estadounidense, pidió que Venezuela siga siendo un país independiente después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro de su complejo en Caracas y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

La reunión, que no había sido incluida previamente en la lista de citas planeadas de León, fue luego incluida por el Vaticano en su boletín diario, sin agregar detalles.

Machado se encuentra de gira por Europa y Estados Unidos después de reaparecer en diciembre para aceptar el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

La oposición venezolana, respaldada por sucesivos gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos, había prometido durante años reemplazar inmediatamente a Maduro por uno de los suyos y restaurar la democracia en el país petrolero. Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, les asestó un duro golpe al permitir que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el control.

Mientras tanto, la mayoría de los líderes de la oposición, incluido Machado, están en el exilio o en prisión.

Después de ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, Machado dijo que le gustaría dárselo o compartirlo con Trump.

María Corina Machado dedicó el premio a Trump, junto con el pueblo de Venezuela, poco después de su anuncio. Trump ha codiciado y hecho campaña abiertamente para ganar el Premio Nobel desde su regreso al cargo.

Papa León XIV pidió a Rusia asilo para Nicolás Maduro

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

Leo había dicho que estaba siguiendo los acontecimientos en Venezuela con “profunda preocupación” e instó a la protección de los derechos humanos y civiles en el país latinoamericano.

