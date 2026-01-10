No tan rápido, Trump: Instituto Nobel advierte a Corina Machado que no puede compartir su premio

Donald Trump ha manifestado en distintas ocasiones su interés en obtener el Premio Nobel de la Paz. (Fotos: Bloomberg/EFE)

La organización que supervisa el premio Nobel de la Paz está echando agua fría a los planteamientos de que la líder opositora venezolana María Corina Machado comparta el premio que obtuvo recientemente con el presidente estadounidense Donald Trump.

Una vez que se anuncia el Nobel de la Paz, no puede ser revocado, transferido ni compartido con otros, expresó el Instituto Nobel noruego en un breve comunicado el viernes. “La decisión es definitiva y se mantiene para siempre”, afirmó.

El comunicado se dio a conocer después de que Machado expresara que le gustaría darle o compartir el premio con Trump, quien supervisó la exitosa operación de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Él enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos —el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano—, que ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, le dijo Machado el lunes a Sean Hannity, presentador de Fox News."Lo que ha hecho es histórico. Es un gran paso hacia una transición democrática".

Machado le dedicó el premio a Trump, al igual que al pueblo de Venezuela, poco después de que se anunciara. Trump ha codiciado y ha hecho campaña abiertamente para ganar el Nobel él mismo desde que regresó a la presidencia.

Sin embargo, en lo que respecta a gobernar Venezuela tras la captura de Maduro, hasta ahora Trump ha respaldado a otra persona: la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta en el gobierno de Maduro.

Ha llamado a Machado una “mujer muy agradable”, pero dijo que actualmente no tiene apoyo dentro de Venezuela para gobernar. Él le dijo a Hannity el jueves que Machado planea visitarlo la próxima semana, y señaló que un posible ofrecimiento del premio de la Paz para él sería un “gran honor”.

Un representante de Machado no respondió de momento a un mensaje solicitándole sus comentarios.