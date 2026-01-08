El reo D-0329: ¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y con traje naranja es real? Esta es la historia

La imagen de Nicolás Maduro sin bigote y con traje naranja fue creada con inteligencia artificial.

La captura de Nicolás Maduro dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, a Diosdado Cabello con una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, desató la operación humor con los memes de la detención del presidente de Venezuela y… fotos falsas.

A través de redes sociales comenzó a circular una imagen que muestra a un hombre rapado, sin bigote y con traje naranja, característico de los prisioneros en Estados Unidos. El traje incluye la leyenda D-0329 en referencia a Nicolás Maduro, cuyo juicio tuvo su primera audiencia en Nueva York el pasado 5 de enero.

¿Se trata de una imagen real de Nicolás Maduro en la ‘cárcel de los famosos’ en Nueva York o es una fotografía creada con inteligencia artificial? Estas son las claves que debes conocer.

¿Qué sabemos de la foto de Nicolas Maduro vestido con traje naranja?

Tras la publicación de la primera foto de Nicolás Maduro detenido y a bordo del buque Iwo Jima, de la Marina de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses liberaron fotos y videos del depuesto presidente de Venezuela a su llegada a EU.

Dos día después, una foto que mostraba la comida de Nicolás Maduro en prisión se hizo viral. La imagen mostraba que el depuesto presidente había comido salchichas y arroz; sin embargo, era una imagen falsa, creada con inteligencia artificial.

El verdadero menú de Nicolás Maduro en la cárcel de EU incluye hamburguesa, carne asada y fruta.

Un nuevo embate de la IA ocurre este 8 de enero. La imagen del preso D-0329 no es real. Así lo explica la agencia de noticias EFE que ha verificado varios hechos relacionados con la captura de Nicolás Maduro.

“La instantánea no ha sido compartida por ninguna fuente oficial del Gobierno de Estados Unidos y presenta indicios de haber sido generada con inteligencia artificial (IA)”, detalla la agencia de noticias.

La imagen difundida este jueves es parte de una serie de fotografías que muestran al supuesto presidente esposado y vestido con un uniforme de color naranja. Entre las imágenes falsas que han circulado también hay una en la que posa frente a una pared que tiene una especie de regla para medir la estatura.

Esta serie de fotografías creadas con IA se dan a conocer días después de la operación ‘Resolución Absoluta’, ordenada por el presidente Donald Trump, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés).

¿Cómo verificar si la foto de Nicolás Maduro es real o está hecha con IA?

De acuerdo con la agencia EFE, la fotografía no ha sido publicada ni en las páginas oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Guerra de los Estados Unidos ni en las redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una búsqueda realizada en el sitio web de la Casa Blanca y en sus redes sociales no arroja publicaciones en las que aparezca la foto viral de Nicolás Maduro usando el uniforme naranja con el que se identifica a los reos en algunas cárceles de Estados Unidos.

“Un análisis de la imagen encuentra errores característicos de piezas generadas con inteligencia artificial, como fallas en la representación de números y letras o zonas borrosas”, agrega EFE.