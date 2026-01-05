¿Nicolás Maduro comió salchichas y arroz en la cárcel de EU? La historia detrás de la foto viral

La imagen del supuesto menú en prisión de Nicolás Maduro se volvió viral. (Foto: Captura de pantalla / EFE / Rastreo de Redes).

Nicolás Maduro será juzgado por narcoterrorismo y, mientras tanto, está en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, conocido como “un infierno en la Tierra”, donde el presidente venezolano tiene un menú muy alejado de los costosos cortes de carne que comía en el restaurante de Salt Bae.

Las fotografías de Nicolás Maduro detenido nos han dado detalles como que vestía ropa deportiva Nike cuando fue trasladado al buque de guerra USS Iwo Jima; más tarde le pusieron una camiseta Origin color “azul patriota”.

Ahora circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la comida de su primer día en prisión; sin embargo, una investigación de EFE Verifica muestra la verdadera historia detrás.

Nicolás Maduro detenido en Caracas y trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump).

La imagen viral del menú de Nicolás Maduro en prisión

En la fotografía que se viralizó en Facebook, X e Instagram se observa una bandeja con arroz, tres salchichas, verduras, pan, un dulce y cubiertos de plástico, acompañada de mensajes como: “ATENCIÓN: Esta fue la comida de hoy de Nicolás Maduro en prisión”.

En redes sociales se difunde una imagen del supuesto menú de Nicolás Maduro en prisión. (Foto: Captura de pantalla).

De acuerdo con la verificación realizada por la agencia EFE, la imagen no muestra la comida de Maduro en su primer día en la cárcel.

La fotografía en cuestión fue publicada originalmente en agosto de 2020 y posteriormente retomada en 2021 en una entrada de Substack, donde ilustraba un texto sobre las condiciones alimentarias de reclusos en prisiones de Estados Unidos.

La búsqueda inversa de la imagen llevó hasta un video del canal de YouTube Afterprisonshow, especializado en contenidos sobre la vida en prisión en Estados Unidos.

La fotografía atribuida al menú de Nicolás Maduro fue publicado en 2020 en Afterprisonshow. (Foto: Captura de pantalla vía EFE).

Su administrador, un exrecluso, explica en sus publicaciones aspectos cotidianos del sistema penitenciario, incluida la comida servida a los internos, así como su proceso de reinserción tras cumplir una condena de siete años y medio por delitos relacionados con drogas.

¿Qué comen realmente los presos en el MDC de Brooklyn?

Nicolás Maduro está en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde la alimentación se rige por el Menú Nacional del Buró Federal de Prisiones, un esquema estandarizado que contempla desayuno, comida y cena, con opciones regulares, vegetarianas y catalogadas como “heart healthy” (cardio saludables).

El mandatario come el mismo menú de Caro Quintero, ya que a dicha prisión se conoce también como “la cárcel de los famosos” porque ha albergado a numerosos internos de alto perfil como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Juan Orlando Hernández, Sean ‘Diddy’ Combs, Sam Bankman-Fried, Ghislaine Maxwell, Michael Cohen, R. Kelly, Allison Mack, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Rafael Caro Quintero y Luigi Mangione.

Nicolás Maduro está detenido en Estados Unidos. (EFE)

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York ha sido señalado por sus duras condiciones de vida. En 2019, la prisión enfrentó un apagón que dejó a los internos varios días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno.

Según las especificaciones, solo se sirve café los fines de semana. Los desayunos (6:00 a.m.) incluyen opciones como:

Fruta

Avena caliente

Sémola de maíz caliente (grits)

Cereal de salvado

Hot cakes con jarabe

Pan francés con jarabe

Huevos revueltos

Papas al horno

Panecillos tipo biscuit

Mantequilla de maní

Pan integral de trigo

Los almuerzos (11:00 a.m.) y cenas (4:00 p.m.) contemplan, por ejemplo:

Carne asada, al horno o estilo Salisbury

Albóndigas suecas o con pasta

Pastel de carne

Sloppy Joe (carne molida en salsa)

Pepper steak (carne con pimientos)

Bistec con queso (sub)

Tacos de res, pollo o ‘taco salad’ (ensalada)

Nachos de res

Salchicha italiana de cerdo

Cerdo BBQ

Pollo frito

Pechuga de pollo empanizada

Hamburguesa de frijol negro

Chili de tres frijoles o vegetariano

Frijoles negros, pintos, navy, kidney o baked

Tacos de garbanzo

Wrap de hummus

Sándwich de pescado

Pavo al horno

Hot dogs

Pizza de queso

Lasaña con carne

En fechas especiales, como las fiestas decembrinas, el MDC ofrece opciones un poco distintas, que pueden incluir pavo asado, frijoles Navy, gallina Cornish, tofu BBQ, macarrones con queso, sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, hamburguesa de garbanzos o postres sencillos.

Por ejemplo, en la Navidad de 2024 el experto jurídico James Pipe dijo a The Mirror que en la carta navideña les incluyen a los reclusos un “pequeño gesto festivo como cacao caliente o un pastelito si el presupuesto del centro o las donaciones lo permiten” y una “comida ligeramente mejorada en comparación con las ofertas estándar”.

Con información de EFE