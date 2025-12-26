‘Invité 12 mil pesos’: Así es Tacoeat, restaurante de Corea donde Chingu Amiga cocinó y regaló tacos

En Tacoeat se pueden encontrar preparaciones como tacos de birria y camarones, así como arroz y cerveza de barril. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

La mayoría de los mexicanos que salen del país enfrentan un problema gastronómico común: encontrar buenos tacos, no importa si son de carne asada, gobernador o los clásicos de carne al pastor, y la influencer Chingu Amiga lo sabe.

Sujin Kim, nombre real de la creadora de contenido coreana que desde hace tiempo radica en México, explicó que en un reciente viaje por Corea probó diferentes tacos; sin embargo, ninguno tenía ese toque mexicano que esperaba.

“En Corea el taco ya es muy de moda, pero la neta no sabe al que yo conozco, es muy taco de Estados Unidos y no de México”, explicó en un video. Ante ello, Chingu Amiga se dio cuenta de que si quería auténtica comida mexicana, debía prepararla ella misma.

Fue así que aprovechó para crear su propio menú y volverse taquera por un día en una sucursal de Tacoeat, una cadena de restaurantes coreana, en donde cocinó tacos con ingredientes mexicanos.

¿Cuál fue el menú de Chingu Amiga en el restaurante?

La influencer compartió un video en su canal de YouTube en donde explicó que desde hace un tiempo, los tacos mexicanos se convirtieron en uno de los platillos favoritos de los coreanos.

No obstante, el sabor de estos no era similar al de México, por lo cual, en colaboración con un chef mexicano, preparó platillos de la gastronomía mexicana, ya que además de los tacos, hizo tlayudas y chilaquiles.

El menú de Chiungu Amiga en el restaurante incluía:

Chilaquiles : totopos de maíz frito bañados en salsa verde cubierto con crema, queso y cebolla.

: totopos de maíz frito bañados en salsa verde cubierto con crema, queso y cebolla. Tacos de chorizo : tacos de maíz rellenos de chorizo de cerdo frito en una salsa mexicana especial.

: tacos de maíz rellenos de chorizo de cerdo frito en una salsa mexicana especial. Tlayudas: pizza mexicana, elaborada con tortillas de maíz grandes y crujientes, frijoles, carne y queso acompañada de una salsa especial.

Chingu Amiga vendió tacos solo por un día en el restaurante Tacoeat. (Foto: Captura de pantalla)

Para finalizar, la coreana hizo una de las aguas frescas clásicas: la de jamaica, la cual promocionó como una bebida tradicional agridulce y saludable. Para todos los platos, usaron ingredientes que llevaron desde México.

Dado que los coreanos no están habituados a la comida mexicana, Chingu Amiga decidió que las personas que probaran su menú no pagarían: “En tres horas fue sold out. Fueron 600 dólares, invité 12 mil pesos a los coreanos”, afirmó en el video.

¿Cómo es el restaurante Tacoeat, en donde Chingu Amiga cocinó tacos?

Aunque Tacoeat se volvió conocido en México por el video de la influencer coreana —quien se volvió el centro de las críticas al ser señalada de apropiación cultural— el restaurante es conocido en Corea por su concepto.

Pues en México es común encontrar todo tipo de taquerías desde las más costosas como Los Atarantados, en donde comió Katy Perry, hasta los clásicos puestos callejeros, pero en Corea no es tan común.

Por este motivo, Tacoeat decidió inspirarse en las taquerías de barrio de México, en donde los tacos se comen de pie en la barra; aunque también hay mesas en el interior para quienes disfrutan de comer sentados.

Los elementos clásicos no falta: el letrero con el logo de Coca-Cola, la cerveza Corona o de barril y diferentes complementos para los tacos como las salsas de diferentes chiles y limones.

Tacoeat mantiene la estética de una taquería mexicana de barrio. (Foto: Captura de pantalla)

Esta idea ha sido un éxito, pues el dueño de la sucursal de Tacoeat donde Chingu Amiga cocinó afirmó que la gastronomía mexicana está conquistando cada vez a más coreanos.

“En Corea, la comida mexicana no es una moda temporal, sino que se está volviendo famosa y todos lees encanta, por eso pensé que sería un buen negocio”, comentó en el video de la influencer coreana.

Y aunque mantienen el estilo mexicano, en el restaurante optan por servir los tacos ‘sin copia’, es decir con una sola tortilla, montados en un soporte de acero inoxidable; además, los coreanos suelen comerlos utilizando guantes.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Tacoeat?

El restaurante no tiene un menú muy amplio, pero abarca los tacos esenciales que van desde una nueva versión del taco gobernador hasta los clásicos de barbacoa; además ofrecen nachos.

El precio de los platillos va de los 4,900 wones surcoreanos, equivalentes a los 60.85 pesos, por el Tacoeat con carne de res y salsa; a los 15,900 wones surcoreanos, equivalentes a 197.45 pesos mexicanos, por las quesadillas Tex-Mex hechas con carne cocinada durante 6 horas.

Los tacos con los cuales cuentan son tres. A continuación te compartimos los precios y qué incluye cada uno.

Tacoeat (hecho con rebanadas de carne de res sobre una tortilla suave): 4,900 wones (60.85 pesos)

(hecho con rebanadas de carne de res sobre una tortilla suave): 4,900 wones (60.85 pesos) Taco de birria (hecho con carne cocinada durante 6 horas y queso a la plancha acompañado de salsa): 5,900 wones (73.27 pesos)

(hecho con carne cocinada durante 6 horas y queso a la plancha acompañado de salsa): 5,900 wones (73.27 pesos) Tacos de camarón (camarones pelados sobre una tortilla suave): 5,900 wones (73.27 pesos)

En Tacoeat se venden tacos de barbacoa con queso. (Foto: Captura de pantalla)

El menú que ofreció Chingu Amiga en el restaurante fue solo por un día, ya que la influencer quería saber cuál era la opinión de los coreanos al comer auténticos platillos mexicanos.