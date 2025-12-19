Con chilaquiles capeados: Fritanguita, el puesto callejero en CDMX de chefs de ‘Shark Tank’ y S.Pellegrino

La Fritanguita es un puesto que acaba de abrir en la Ciudad de México y entre los socios se encuentra el chef Santiago Muñoz Moctezuma. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unplash)

En la Ciudad de México, sin importar en qué zona camines, siempre encontrarás puestos de jugos de fruta natural, botanas y comida callejera como tacos, tortas e incluso mariscos; sin embargo, hay uno que ha comenzado a llamar la atención: Fritanguita.

El proyecto acaba de abrir, es una idea original del chef Daniel Nates, quien estuvo al frente de Maizal, en Puebla, y cuenta con la colaboración de Santiago Muñoz Moctezuma, uno de los fundadores de Maizajo, restaurante recomendado por la Guía Michelin y conocido también por su aparición en Shark Tank México.

Con toda su experiencia en el ámbito de la gastronomía, los chefs se aliaron para abrir este negocio atendido personalmente por Daniel Nates. Es un puesto de lámina que mantiene una decoración bastante minimalista: pintado de blanco y con el letrero ‘Fritanguita’ en un rotulado simple.

El puesto es como cualquier otro establecimiento callejero. (Foto: Captura de pantalla)

Menú y precios: ¿Qué venden en Fritanguita?

El menú toma de base algunos de los ingredientes que han hecho a Maizajo uno de los restaurantes más populares de comida mexicana en CDMX: las tortillas y el mole.

Hay platillos innovadores como los chilaquiles capeados; o el postre, que sin duda te sorprenderá, ya que está hecho con un chile caramelizado, con una ganache de chocolate rubí, acompañado con frambuesas y granada.

Destaca en el lugar el uso de las tortillas de Maizajo, hechas a mano, a base de maíces criollos (azul, blanco y rojo) nixtamalizados.

Los precios van de los 70 pesos (chalupitas) a 120 (taco de cecina). Estos son algunos de los alimentos que puedes encontrar:

Chalupitas (orden de 4 piezas con suadero): 70 pesos

Taco fritanga (con milanesa de cerdo, adobo de costilla de cerdo, frijoles fritos y puré de papa): 90 pesos

Taco de cecina (cecina, papas fritas y crema): 120 pesos

Tostada de pata de res (crema de rancho, queso cotija, frijoles y lechuga): 70 pesos

Refrescos o agua del día 35 pesos

Vermut Zarro cero: 90 pesos

Estrella de Galicia 0.0: 95 pesos

El cheque promedio por persona es de 150 pesos, aunque puede aumentar a los 215 pesos, si pides los platillos más costosos de la carta.

Daniel Nates compitió con los mejores en S.Pellegrino Young Chef

Daniel es egresado del Centro Culinario Internacional de la Universidad de Oriente en Puebla. Descubrió su amor por la cocina cuando tenía 10 años.

“Un día mi mamá me pidió que le ayudara a cocinar, para unos familiares que venían de la Ciudad de México a Puebla y les hicimos molotes poblanos. Me encantó”, dijo para el canal de YouTube de Cristian Galicia.

Los chefs Daniel Nates y Santiago Moctezuma se aliaron para crear Fritanguita. (Foto: Captura de pantalla)

El chef participó en el concurso S.Pellegrino Young Chef, en donde se convirtió en uno de los semifinalistas y representante regional de Latinoamérica en 2016. Aunque no ganó el primer lugar, su platillo ‘Quitamal’ se llevó el premio por el “Mensaje más inspirador”.

Luego, Nates comenzó un proyecto propio en Puebla, en donde tenía la idea de crear una nueva mirada a la cocina mexicana: “Queríamos hacer una cocina de ingrediente, basada en localidad, en buscar directamente con el productor o la naturaleza”.

Con solo 10 mil pesos de inversión abrió Maizal, un restaurante que cobró fama en Puebla, y que tras ocho años, el chef decidió cerrar para seguir avanzando, ahora en la Ciudad de México, en donde tuvo la idea de abrir su primer puesto callejero.

Santiago Muñoz, el chef de restaurante Michelin que participó en ‘Shark Tank México’

Al proyecto se sumó el chef Santiago Muñoz, a quien quizás ubiques por haber participado en uno de los capítulos de Shark Tank México, en donde pidió dinero a los ‘tiburones’ para hacer crecer a Maizajo.

Muñoz estudió en la Universidad CESSA y uno de sus primeros trabajos fue en la cocina del restaurante Nicos, donde han comido celebridades como el político Marcelo Ebrard.

Él recuerda que como parte de ese trabajo acudió a un evento que cambió su rumbo en la industria restaurantera: “Ahí veo toda la variedad de maíces azules, rojos, dentados y el maizajo, que es un tipo de maíz que cada grano tiene una hoja de maíz, porque como el ajo, está cubierto de hojas y hay que deshojarlo”, explicó para el canal de YouTube de Cristian Galicia.

El chef Daniel Nates atiende personalmente el puesto callejero, ya que es su primer emprendimiento de este estilo. (Foto: Captura de pantalla)

Santiago decidió especializarse en el proceso de nixtamalización, una técnica ancestral con la cual el maíz se pone a cocer con agua y cal; se deja reposar y luego se muele para obtener una masa y conseguir tortillas de calidad.

No todas las tortillas que se venden en México son nixtamalizadas, sino que muchas veces se hacen con harina de maíz.

El chef abrió su propio molino para vender tortillas hechas a mano: Maizajo. El proyecto creció con un restaurante y una taquería; luego cambió de locación a la colonia Condesa y comenzó a cobrar popularidad hasta capturar la atención de la Guía Michelin, que en 2024 lo incluyó en sus recomendaciones.

¿En dónde está el puesto de Fritanguita?

Fritanguita se encuentra en la calle de Puebla número 236, Roma Norte, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, esquina con Medellín. El puesto abre de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.