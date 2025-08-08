‘Tenía colitis y no resolvían mi problema’: Así nació Baak, el caldo de huesos del actor Sergio Basáñez

Lo conocimos como Juan Manuel Aguirre en la telenovela Amor en custodia (2005), y ahora es un reconocido empresario con su caldo de huesos. Sergio Basáñez se dedica a este proyecto que inició gracias a un problema de salud.

El caldo de huesos es un alimento con beneficios para la salud, que van desde aportar colágeno y proteína hasta mejorar síntomas de enfermedades, como colitis, tal cual le pasó a uno de sus fundadores.

Basáñez y su socio llevaron este negocio a otro nivel, y desde su aparición en el programa Shark Tank, las ventas crecieron considerablemente hasta llegar a los aparadores de tiendas como Costco.

¿Cómo nació la idea de Baak Bone Both, el caldo de huesos de Sergio Basáñez?

El actor Sergio Basáñez acudió al programa Sale el Sol para platicar sobre este producto que, de acuerdo con él, le cambió la vida no solo en lo laboral, también en su salud.

Todo comenzó con colitis, problema de salud que tenía el famoso y que ningún médico atacó de la forma en que él necesitaba, así que la esposa de su socio le sugirió consumir caldo de huesos.

El caldo de huesos aporta vitaminas, minerales y proteínas benéficas para el organismo. (Foto: Shutterstock)

“La verdad lo empecé a conocer porque yo tenía una colitis tremenda, entonces gracias a que tenía la colitis y los gastros no me solucionaban mi problema, la esposa de mi socio, de Alejandro Barrios, nos recomendó que tomáramos caldo de hueso”, inicia el relato de Basáñez.

Desde que ingirió el alimento rico en fibra y nutrientes como colágeno, asegura que su salud mejoró considerablemente, y fue ahí donde Barrios encontró una oportunidad de negocio.

“Alejandro dijo: ‘Bueno, es muy buen producto. ¿Por qué está tan complicado hacerlo? ¿Por qué está tan complicado tenerlo? ¿Por qué no nos los podemos llevar de viaje? ¿Por qué no sabe mejor?’ El caldo de huesos tiene un sabor muy fuerte, y buscamos una receta (ideal); nos cerramos más casi un año para hacerlo”, asegura el actor de telenovelas.

Negocio de caldo de hueso: Sergio Basáñez es la imagen principal

Que el caldo de hueso Baak que promociona Sergio Basáñez se hiciera viral no es causalidad, pues la imagen del famoso actor mexicano es una claves detrás de su éxito.

“Mi socio Alejandro Barrios es buenísimo para vender, yo soy la publicidad (…) nunca había anunciado absolutamente nada, empecé a hacer videos y bueno, me empezaron a tirar carrilla de que yo tenía un puestito en una esquina”, menciona el actor mexicano.

Sergio Basáñez vendiendo caldo de hueso. (Foto: Captura de pantalla)

Después, la publicidad la llevaron a distintos bazares en los que Sergio Basáñez promocionó y hasta la hacía de ‘edecán’ ofreciendo pruebas gratis a la gente que se acercaba.

“Empezamos en bazares, estuvimos yendo a muchos para presentar el producto con mucho éxito. Eso generó que la gente dijera: ‘Bueno, está levantando un emprendimiento, una idea, ¿qué tiene de malo? (…) nos benefició muchísimo", comparte.

¿Cuáles son los ingredientes del caldo de huesos que vende Sergio Basáñez?

El caldo de huesos tiene una preparación peculiar, pero el que vende Basáñez incluye otros ingredientes conocidos por sus beneficios, como la cúrcuma, que se vende como suplemento alimenticio.

“No nada más es caldo de hueso, también tiene cúrcuma, pimienta cayena, jengibre, vinagre de manzana, y la verdad es una receta muy poderosa. El caldo de hueso es proteína pura, colágeno puro”.

Consumir caldo de huesos puede aportar beneficios a tu salud. (Foto: Pexels)

Además, menciona algunos de los problemas de salud que puede auxiliar el consumo de caldo de hueso, incluyendo la colitis que él mismo padeció hace tiempo. No solo eso; además mantiene saludable el cuerpo en general, asegura Sergio.

“Te ayuda para las articulaciones, para la piel, para el cabello, para reparar todo tu aparato digestivo; si tienes intestino permeable, si tienes colitis”.

Sergio Basáñez comparte su experiencia en ‘Shark Tank’

Además de hablar sobre su producto, compartió cómo fue para él la experiencia de aparecer en la serie de TV Shark Tank, donde empresarios mexicanos apuestan por emprendimientos como el de su caldo de hueso.

“Participar en ese programa ha sido un parte aguas (…) cuando nos invitaron la verdad nos emocionamos, porque estar enfrente de todas estas personalidades que son empresarios, que han levantado proyectos muy importantes, te impacta”, se sincera el actor de Amor en Custodia.

Y no solo eso, reveló que en aquel capítulo los ‘tiburones’ de Shark Tank los felicitaron por cómo llevaban hasta el momento su emprendimiento, algo que lo hizo muy feliz y motivó.

“Es mi primera vez que estoy participando y sacando un producto, y que estamos convenciendo a la gente de que lo compre pues para mí fue mucho orgullo (…) también el mensaje de ‘arriésguense, por algo se empieza todo’”.