‘¿Me pueden ayudar?’: Mauricio Mancera recibe amenazas de muerte mediante correo

El presentador de televisión Mauricio Mancera denunció públicamente que, recientemente, ha recibido amenazas de muerte mediante su correo electrónico.

Por medio de una publicación de X, el conductor mexicano etiquetó, en busca de ayuda, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y compartió una fotografía del mensaje.

“Buenas tardes SSC CDMX. Estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. ¿Me pueden ayudar, por favor?”, escribió.

En la imagen se aprecia un correo electrónico con el título “Mancera no puede contestar por sí mismo”, en donde el supuesto jefe de lo que dice ser un “emporio” hace alusión a una amenaza de muerte en el mensaje.

De momento, Mancera no ha dado más detalles al respecto. En tanto, la publicación, está limitada a las cuentas que pueden responder, por lo que se desconoce si las autoridades ya se pusieron en contacto con el veracruzano para levantar una denuncia de manera formal.

¿Quién es Mauricio Mancera, presentador de TV amenazado mediante correo?

Mauricio Mancera Reynoso es un presentador mexicano nacido el 5 de octubre de 1983. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón, donde se tituló en 2006.

Su carrera comenzó lejos de la televisión nacional, con colaboraciones en la sección cultural del periódico Imagen de Veracruz y trabajos como locutor en espacios universitarios, etapa en la que desarrolló el estilo irreverente y espontáneo que lo caracteriza hasta hoy en día.

Antes de consolidarse, participó en el casting de Azteca te busca, donde llegó a instancias finales sin quedarse con el proyecto.

Mientras buscaba oportunidades, viajó a Europa para extender sus horizontes, hasta que se abrió espacio en la televisión local en Veracruz como conductor principal de un programa.

Posteriormente se integró a formatos como Chiflando y Aplaudiendo y más tarde al conocido programa de variedades Venga la alegría, donde amplió su proyección a nivel nacional.

En 2014 dio un salto importante al conducir El Hormiguero MX, adaptación de un formato español de programa nocturno. Ese mismo año debutó en teatro con Vaselina, producida por Julissa, interpretando a Ricky Rockero.

Más adelante continuó en el escenario con Animales de compañía. Su carrera también incluyó conducción internacional con Bloopers para Comedy Central Latinoamérica en 2015.

Para 2018 se integró a Televisa como parte de la nueva etapa del programa Hoy, bajo la producción de Magda Rodríguez. Ese mismo año se sumó al programa Miembros al Aire en Unicable, consolidando su presencia en formatos de entretenimiento y comedia.

En el entorno digital, desarrolló su canal de YouTube “El Mau TV” y mantuvo cercanía con su audiencia, aunque lleva siete años sin actividad; más recientemente, tiene una cuenta de Instagram activa con casi un millón de seguidores a día de hoy.

Mau también participó en MasterChef Celebrity 2022, donde tuvo una destacada actuación, y formó parte del equipo de Sale el Sol en Imagen Televisión.

A lo largo de su trayectoria, Mancera ha combinado televisión, teatro y contenidos digitales, manteniéndose vigente gracias a su versatilidad y a un perfil que mezcla humor, conducción en vivo y cercanía con el público.