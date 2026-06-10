Caso Valeria en Morelia: Detienen a Rigoberto ‘N’, hermano de presunto feminicida

Autoridades de Michoacán detuvieron a Rigoberto ‘N’ por su probable participación en el secuestro y feminicidio de Valeria, una adolescente de 15 años localizada sin vida en un predio de La Nopalera, en Morelia.

La Fiscalía General del Estado confirmó que esta representa la segunda detención vinculada con el feminicidio. Anteriormente, informó sobre el arresto de Alexander ‘N’, hermano del ahora detenido.

Asimismo, Rigoberto ‘N’ es hijo de otro sujeto identificado con el mismo nombre, Rigoberto ‘N’, quien también permanece detenido por el caso de Rusbert R., otro joven originario de Sonora que desapareció durante una visita a Morelia en septiembre de 2024 y cuyo caso también lo relacionan con esta familia.

De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos secuestradores exigieron un rescate de 15 mil dólares para liberar a Rusbert. Supuestamente, los familiares realizaron el pago; sin embargo, los responsables no cumplieron con la liberación. El joven fue localizado sin vida en octubre de 2025.

Rusbert habría viajado a Morelia para pasar un periodo vacacional junto a Alexander ‘N’, pero sus familiares perdieron contacto con él días después de su llegada al estado.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Valeria?

El Ministerio Público señala que Alexander ‘N’ aprovechó la confianza de Valeria para llevarla a la colonia Satélite y después a La Aldea, donde presuntamente permaneció privada de la libertad durante varias horas el 25 de junio.

La menor fue localizada sin vida en el mismo predio donde encontraron a Rusbert R., y las autoridades identifican similitudes en el modus operandi utilizado para cometer ambos crímenes.

Según la Fiscalía de Michoacán, este hecho no correspondió a una acción improvisada, sino a una planeación previa en la que presuntamente participaron las tres personas detenidas, de acuerdo con lo expuesto durante las audiencias judiciales.

Los indicios apuntan a una presunta estructura familiar relacionada con dos casos de secuestro; sin embargo, hasta el momento se desconoce el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Padre de Valeria pide pena máxima contra responsables del feminicidio de su hija

“Yo solo pido la pena máxima”, dijo Leopoldo, padre de Valeria, a la jueza durante la audiencia de Alexander ‘N’, donde escuchó la causa de muerte de su hija.

Cuando la jurista cedió la palabra al joven de 18 años, este se negó a declarar. En tanto, la Fiscalía de Michoacán reiteró que cuenta con pruebas que sustentan su probable responsabilidad del feminicidio.

Las autoridades señalaron que el teléfono celular de Valeria siguió la misma ruta y recorrido que el de Alexander ‘N’.

Con información de Quadratín.