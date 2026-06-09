Falta de pruebas, seis detenidos y el silencio de la FGE: El secuestro de la periodista Roxana Guzmán

La periodista Roxana Guzmán permanece desaparecida desde el 2 de junio, cuando se viralizó el caso de su secuestro.

Seis hombres fueron detenidos en el municipio de Nanchital, Veracruz, como parte de las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada el pasado 2 de junio por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio.

Las capturas se habrían realizado durante operativos encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, con apoyo de fuerzas federales y estatales, y fueron dadas a conocer por las protestas de familiares de los detenidos, quienes señalaron irregularidades y exigieron que se respete el debido proceso.

Entre los hombres aprehendidos se encuentran dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado, un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) de Ixhuatlán del Sureste y otros dos hombres cuya identidad no ha sido revelada.

Los seis fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde este lunes 8 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial.

Familiares denuncian irregularidades en detenciones

De acuerdo con E-Consulta Veracruz, las familias de los detenidos aseguraron que las autoridades pretenden relacionarlos con la desaparición de la periodista sin presentar pruebas concluyentes.

“A ellos los relacionan con este caso de la chica y no nos han dicho nada”, declaró Ana Itzel Contreras Mendoza, esposa de uno de los detenidos al medio local.

Además, denunció que durante el operativo los agentes ministeriales ingresaron de manera violenta al inmueble, ocasionaron daños materiales y presuntamente agredieron a los presentes.

Colectivos de madres buscadoras en una velada en el Monumento a la Madre, en Xalapa, para recordar a sus hijos desaparecidos en el marco del Día de las Madres. En el estado se vive una crisis de desaparición de personas. También es la entidad con mayor número de periodistas asesinados. (Cuartoscuro: Tonatiuh Navarro)

Los familiares también señalaron que los detenidos cuentan con empleos formales, por lo que solicitaron que las investigaciones se desarrollen con apego a derecho y se esclarezca cuanto antes su situación jurídica.

Al momento, ninguna autoridad ha dado detalles sobre las detenciones.

Harfuch revisa el caso: Sheinbaum

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación en coordinación con autoridades federales y estatales, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar las indagatorias.

“Está trabajando la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales y estatales. Son varias líneas de investigación y hay que esperar. Es un tema al que hay que ponerle toda la atención; sea o no comunicadora, es una persona, una mujer que fue sustraída de su casa”, declaró.

La desaparición de Roxana Guzmán ocurrió el 2 de junio en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital, cuando un grupo armado ingresó a su vivienda y se la llevó por la fuerza.

El hecho quedó registrado en video por un familiar y generó una amplia condena a nivel nacional e internacional.

En días recientes, los padres de la periodista solicitaron el apoyo del Gobierno federal. Durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coatzacoalcos, la madre de la comunicadora apoyo para reforzar las labores de búsqueda.

La mandataria respondió que el caso es revisado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y aseguró que la prioridad es localizar con vida a la periodista, sin adelantar conclusiones sobre el móvil de su desaparición.