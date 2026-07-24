Canadá dice que ‘no caerá en provocaciones’ por aranceles de Trump: ‘Sería contraproducente en esta etapa’

Los nuevos aranceles de EU contra Canadá incluyen bienes como miel, licores, cemento, productos lácteos y productos de madera.

El primer ministro Mark Carney dijo que Canadá está intensificando las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial integral, pero está preparado para responder si entra en vigor la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 50 por ciento a productos canadienses.

Los nuevos aranceles, anunciados por Trump el lunes, están programados para entrar en vigor el 19 de agosto.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, señaló Carney, tras reunirse con los primeros ministros de las provincias de Canadá y líderes territoriales en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo.

Carney indicó que “todo está sobre la mesa” si no se logra un acuerdo antes de que entren en vigor los aranceles. “No necesitamos responder por adelantado”, manifestó. “De hecho, creo que sería contraproducente en esta etapa responder por adelantado”.

¿Qué productos canadienses tendrían aranceles?

Los nuevos aranceles abarcan una amplia gama de bienes, incluidos miel, licores, cemento, productos lácteos, algunos productos de madera, palos de hockey y otros artículos.

Excluyen productos energéticos, potasa, pescado y minerales cruciales, pero incluirían bienes que antes estaban protegidos de impuestos a la importación por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC. Ese pacto comercial de 2020 no fue renovado por Washington, lo que desencadenó una nueva ronda de negociaciones que podría prolongarse hasta 2036.

Carney sostuvo que la amenaza arancelaria podría ser una táctica de negociación del gobierno estadounidense.

“Hemos visto una serie de negociaciones comerciales que Estados Unidos ha emprendido, y normalmente hay un plazo”, comentó. “Normalmente hay un arancel desproporcionado vinculado a ese plazo”.

Canadá confía en alcanzar un acuerdo comercial con EU

Carney cree que existe disposición entre funcionarios estadounidenses para alcanzar un acuerdo comercial. El primer ministro de la Isla del Príncipe Eduardo, Rob Lantz, dijo que las provincias y el gobierno federal siguen unidos.

“Necesitamos tener un enfoque unido del Equipo Canadá”, expresó. “Canadá da lo mejor de sí cuando las provincias y los territorios y el gobierno federal trabajan juntos”. Carney indicó que el país seguirá construyendo y diversificando su economía.

“En todas las circunstancias, independientemente del resultado de estas negociaciones, Canadá hará lo que sea necesario para fortalecer nuestra capacidad en casa y para apoyar a las familias canadienses, a los trabajadores, a nuestros agricultores, a nuestras empresas”, declaró.

Ottawa también procura construir relaciones comerciales con países distintos de Estados Unidos. “Estamos diversificando nuestras alianzas en el extranjero”, dijo.

Un análisis de Desjardins, una de las mayores instituciones financieras de Canadá, señala que los aranceles afectarán aproximadamente 28 mil millones de dólares canadienses en exportaciones canadienses anuales hacia Estados Unidos. Eso equivale a cerca del 5 por ciento de lo que Estados Unidos importa de su vecino del norte cada año.

“Más allá de los efectos comerciales directos, el incremento en la incertidumbre podría debilitar la confianza empresarial y frenar los planes de inversión”, señala el análisis. Las provincias canadienses más afectadas serían Ontario, Quebec y Columbia Británica.

Antes de la reunión, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que Canadá necesita mostrar fortaleza. “Necesitamos un plan sólido”, afirmó. “Pasar a la ofensiva. Poner todo sobre la mesa”.