Empoderan a mujeres emprendedoras en Michoacán con el programa ‘Finanzas a tu medida’

Karla Martínez recomendó separar el dinero de los negocios y el familiar, así como ahorrar un porcentaje de cada ingreso, definir una meta clara y crear un fondo de emergencia.

El programa “Finanzas a tu medida”, dirigido a mujeres emprendedoras en Michoacán, busca darles herramientas para impulsar su negocio y tomar decisiones financieras sólidas.

A través de talleres impartidos en el Congreso del estado, la experta en finanzas personales, Karla Martínez Martínez, explicó a las emprendedoras que tener un buen manejo del presupuesto y una estrategia de ahorro e inversión bien planeada son claves para lograr metas a corto y largo plazo.

El manejo del dinero no debe verse como algo complicado, sino como una herramienta para garantizar la seguridad en los negocios y la familia, aseguró la especialista.

Durante el foro “Finanzas a tu medida”, al que acudieron grupos y comunidades de emprendedores locales, Martínez explicó que las mujeres deben aprender a tomar el control de su dinero, fortalecer su autonomía y dar pasos firmes hacia su independencia financiera.

El objetivo, dijo la experta, es descubrir formas simples de hacer crecer el dinero, tener más tranquilidad y lograr un negocio fuerte que permita vivir con libertad, seguridad y tiempo para lo que de verdad importa.

Señaló que muchas mujeres emprenden por independencia y otras por necesidad, pero en ambos casos buscan generar ingresos y mejorar la estabilidad de sus familias. Por ello, dijo, el primer paso es ahorrar. “Ahorrar es pagarte a ti misma primero”, destacó.

Karla Martínez recomendó separar el dinero de los negocios y el familiar, así como ahorrar un porcentaje de cada ingreso, definir una meta clara y crear un fondo de emergencia.

También pidió poner atención a los llamados “gastos hormiga”, como cafés, comidas fuera, compras impulsivas, apps de transporte, suscripciones que no se usan o pedidos por antojo, que pueden afectar de manera importante el presupuesto mensual.

El segundo paso, agregó, es hacer crecer el dinero. Explicó que invertir una parte de los ingresos permite construir estabilidad a futuro.

Mencionó alternativas como CETES, aplicaciones financieras, ahorro automatizado y, sobre todo, la reinversión en el propio negocio. “Haz que tu dinero trabaje para ti”, planteó.

Como tercer eje, llamó a planear el retiro, creando un fondo de ahorro para la vejez, invertir en aportaciones voluntarias en la AFORE y considerar seguros bursátiles o de vida. “No dejes problemas, hereda paz”, enfatizó.

La especialista cerró con un llamado a fortalecer la educación financiera, estudiar los instrumentos disponibles, tomar cursos, leer sobre finanzas personales y pedir asesoría cuando sea necesario.

“Empieza con lo que tengas hoy, aunque sea pequeño, y conviértelo en algo que trabaje para ti”, concluyó la experta en finanzas personales.