Última etapa del Tour de Francia 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a Isaac del Toro?

El recorrido que comenzó hace tres semanas en España está por llegar a su fin. El Tour de Francia 2026 celebrará este domingo la etapa 21, una jornada que recorrerá las calles de París después de que la organización modificara el trazado original debido a los incendios que afectan distintas zonas de Francia.

El ciclista mexicano Isaac del Toro afrontará este último compromiso como el virtual tercer lugar de la clasificación general, resultado que lo colocará en el podio de la competencia y lo convertirá en el primer mexicano en conseguirlo. Además, el ciclista del UAE Team conservará el maillot blanco como el mejor joven de la presente edición.

Aunque la última etapa suele ser un recorrido de celebración para los líderes, Del Toro llegará con la tranquilidad de haber asegurado prácticamente su lugar entre los tres mejores tras la etapa 20. En la llamada ‘etapa reina’, el mexicano amplió su ventaja sobre el francés Paul Seixas gracias al respaldo de Tadej Pogacar, quien trabajó para defender la posición de su compañero antes del cierre en París.

Isaac del Toro celebró su triunfo tras cruzar la meta de la Etapa 20 del Tour de Francia. (Foto: EFE) (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿A qué hora ver la Etapa 21 HOY?

La actividad del domingo comenzará con la presentación oficial de los equipos y corredores en Thoiry. Después de ese protocolo, el pelotón será trasladado hasta la ruta final en París, donde arrancará la competencia que pondrá punto final al Tour de Francia 2026.

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026.

Domingo 26 de julio de 2026. Presentación de corredores: 07:40 horas (tiempo del centro de México).

07:40 horas (tiempo del centro de México). Inicio de la etapa: 09:50 horas (tiempo del centro de México).

09:50 horas (tiempo del centro de México). Ruta: 89 kilómetros con salida y meta en los Campos Elíseos, París.

La llegada de los ciclistas está prevista alrededor de las 11:45 horas, momento en el que concluirá la edición 2026 del Tour de Francia y quedarán definidas las posiciones finales de la clasificación general.

¿Dónde ver a Isaac del Toro EN VIVO? Transmisión del Tour de Francia

Los aficionados en México podrán seguir la participación de Isaac del Toro únicamente a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de transmisión del Tour de Francia y ofrecerá la cobertura de la etapa 21, última jornada de la competencia.

Al finalizar la carrera, el Tour de Francia también publica las clasificaciones, resultados y tiempos oficiales de cada etapa mediante su página web oficial, donde los seguidores pueden consultar las posiciones actualizadas y el desempeño de cada ciclista tras concluir la jornada.

Isaac del Toro llega a la Etapa 21 como el virtual ganador del tercer lugar, con lo que se convierte en el primer mexicano en subir al podio en Francia. [Fotografía. EFE]

¿Cómo es la ruta de la Etapa 21 del Tour de Francia?

La etapa 21 presentará un formato distinto al planeado originalmente. La organización redujo el recorrido de 132.5 a 89 kilómetros después de que las autoridades francesas reasignaran parte de los cuerpos de seguridad para atender los incendios que afectan al departamento de Gironde y otras zonas del país.

Como parte de esta modificación, la jornada dejará de iniciar con el recorrido competitivo desde Thoiry. Tras la presentación de los equipos, los ciclistas serán trasladados en autobús hasta París, donde comenzará la carrera directamente en la ruta de los Campos Elíseos.

El pelotón completará dos vueltas adicionales, antes de afrontar el paso por Montmartre, uno de los sectores que marcarán la diferencia en el recorrido. Los corredores deberán superar en tres ocasiones el ascenso por la Rue Lepic, un tramo que combina pendientes, curvas y adoquines, por lo que exigirá máxima concentración pese a tratarse de la última jornada del Tour.