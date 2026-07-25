‘La Velada del Año VI’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver en México TODAS las peleas?

Las mexicanas Samy Rivers y Natalia MX representan a México en La Velada del Año VI. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Luego de una larga espera, este sábado llega uno de los eventos de box amateur más esperados del 2026: La Velada del Año VI. El espectáculo reúne a algunos de los creadores de contenido más populares, quienes cambian las transmisiones en internet por los guantes en busca de la victoria arriba del ring.

La edición de este año también destaca por la presencia mexicana. Natalia MX debutará en el evento frente a Clersss, mientras que Samy Rivers —quien participó en la tercera edición de La Velada del Año— volverá al cuadrilátero para enfrentar a la española RoRo en uno de los combates con mayor expectativa dentro de la cartelera.

Además del boxeo, el evento organizado por el youtuber Ibai Llanos combinará música y entretenimiento. La función contará con un cartel de artistas que incluye a figuras como Anuel AA y Juanes, quienes aparecerán a lo largo de la jornada para acompañar las peleas.

¿A qué hora inicia La Velada del Año VI HOY?

Como su nombre lo indica, La Velada del Año se desarrolla durante la tarde en España y termina hasta la madrugada. Sin embargo, por el cambio de horario, en México la transmisión podrá seguirse desde la mañana del sábado 25 de julio.

El evento inicia a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México. El primer combate está programado para las 11:45 horas, por lo que la actividad en el cuadrilátero comenzará pocos minutos después del arranque de la transmisión.

Hora de inicio : 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Horario del primer combate: 11:45 horas (tiempo del centro de México)

Ibai adelantó que la función tendrá una duración aproximada de siete horas, ya que el programa incluye diez combates y presentaciones musicales entre cada uno de ellos, por lo que la actividad se extenderá durante gran parte del día.

¿Quién va a estar en la Velada del Año 2026? Cartelera OFICIAL completa

La Velada del Año VI contará con 10 combates. Las mexicanas que subirán al ring serán Natalia MX y Samy Rivers. El primer enfrentamiento comenzará a las 11:45 de la mañana, tiempo del centro de México. El orden de los combates será el siguiente:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Kidd Keo vs. Lit Killah

Samy Rivers vs. RoRo

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

El último encuentro comenzará aproximadamente a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México. La Velada del Año VI tendrá como sede el Estadio La Cartuja, un recinto especial porque permite que el evento concluya hasta la madrugada en España.

¿Qué artistas estarán en La Velada del Año?

Como ya es costumbre, la cartelera de peleas se complementa con presentaciones musicales. El año pasado participaron artistas como Grupo Frontera y Eladio Carrión, mientras que para esta edición el espectáculo tendrá varios exponentes del reguetón y lo urbano.

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Cada uno de los artistas aparecerá entre las peleas para acompañar la función y mantener el espectáculo durante toda la jornada.

¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO?

Como ocurre desde sus primeras ediciones, el evento organizado por Ibai podrá seguirse completamente en línea a través de sus plataformas oficiales.

YouTube

Twitch

TikTok

En El Financiero Deportes tendremos una actualización con los resultados de todos los combates para que no pierdas detalle de lo ocurrido durante la función.

¿Cuáles son las peleas de La Velada del Año más esperadas?

Entre los enfrentamientos con mayor expectativa destaca el de Samy Rivers vs. RoRo, ya que reúne a dos de las creadoras de contenido más populares y representa el combate femenino más esperado de la cartelera.

Durante el pesaje surgió una polémica después de que Rivers señaló que la protección que utilizaría RoRo presentaba diferencias con la suya, lo que, a su juicio, representaba una ventaja para la española. La situación incluso puso en duda la realización del combate; sin embargo, ambas influencers llegaron a un acuerdo.

El otro gran atractivo será IlloJuan vs. TheGrefg, que cerrará el evento como combate estelar y pondrá punto final a la sexta edición de La Velada del Año.

Para los aficionados mexicanos también tendrá especial importancia el duelo entre Clersss y Natalia MX, ya que la creadora de contenido nacional hará su presentación en el evento y buscará conseguir una victoria en su primera participación.