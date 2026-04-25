‘Cuando me dijeron quién era, me asusté’: Kim Shantal no quería pelear contra Karely Ruíz en Supernova Génesis

A menos de una semana de Supernova Strikers: Génesis, Lupita Villalobos causó baja por un hematoma subdural y fue entonces cuando Kim Shantal se quedó sin rival... al menos así fue hasta unas, horas después, cerraron a Karely Ruiz como rival emergente.

A prácticamente 24 horas del inicio de Supernova 2026, Shantal dio a conocer un documental sobre su proceso de preparación, en donde admitió que, en primera instancia, se asustó de pelear con la regiomontana, quien previamente tenía experiencia en Stream Fighters y, más recientemente, en Ring Royale.

¿Por qué Kim Shantal no quería pelear con Karely Ruiz?

Según se ve en el video publicado en el canal de YouTube de Kim Shantal, la primera persona que supo sobre el problema de salud de Villalobos fue ella. Le mandó un mensaje de WhatsApp en donde le explicó que no podría peloear por razones médicas.

“Quería que fuera yo la primera persona antes de que se diera la noticia porque la iba a dar ayer en la noche”, le dijo a su equipo. “Me mandó los estudios y evidentemente no se va a lograr. No he hablado con los del ‘Nova’. No me han dado la respuesta porque ellos están ahorita en el conflicto de qué va a pasar y qué van a hacer”.

Asimismo, le comunicó a su entorno que le dieron la opción de pelear contra la también influencer Karely Ruiz. “Ayer sí fue como una frustración bien enorme porque yo me siento en desventaja en esta ocasión”, expresó.

Y es que anteriormente estaban en igualdad de experiencia al tratarse de dos debutantes en este tipo de eventos; Karely, sin embargo, es la tercera vez que se subiría aun ring.

Pese a estas condiciones, Shantal no quería que todo el esfuerzo y tiempo invertido fuera en vano, por lo que desde el primer instante les hizo saber su intensión de seguir adelante pese a la desventaja.

“Sí la veo más entrenada y con más barras dentro del boxeo. Siento que ya es una desventaja para una persona que nunca lo ha practicado. Quiero que se haga porque me parece que ha sido sea en vano, todo lo que he hecho en estos meses”, expresó.

Asimismo, se sinceró sobre su primera reacción, fue de temor: “Cuando me dijeron lo de Karely, me asusté porque viene de una derrota; por lo tanto, siento que ella lo va a dar todo por posicionarse como ganadora en esto y poder borrar su experiencia pasada”.

Shantal aceptó que Karely era su amiga y que la conocía, además de que la calificó como “una mujer súper fuerte” y que estaba en las mismas condiciones físicas que ella.

Su equipo aceptó que habría complicaciones, puesto que inicialmente enfrentaría a una rival más alta y le fue cambiada por una de su misma estatura. Ante esto, la cuestionaron sobre sus deseos y confirmó que quería subirse al ring.

“Yo me quiero subir. Para mí, sí es bien importante esto y he rechazado un sinfín de proyectos de viajes, de DJ y todo, cosas que sabía que me iban a reponer económicamente como para que ‘ay, siempre no se dio’, y comenzar de cero. Me parece que es muy injusto para mí y para ustedes también que se han aventado una chin** todos estos días”, manifestó.

Unas horas después,

se dio a conocer a Karely Ruiz como la sustituta de Lupita Villalobos y rival de Kim Shantal en una conferencia de prensa.

Durante el entrenamiento en vivo de Supernova 48 horas antes de del evento, Kim Shantal se desmayó. Sin embargo, después dieron a conocer que se encontraba bien y reapareció para el pesaje.