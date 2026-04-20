Supernova Strikers Génesis 2026: Cartelera, horario, transmisión, show musical, cancelaciones y más

Supernova 2026 se celebra el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. (Fotos: IA Gemini / Netflix).

¡Ya ponte los guantes! Al fin llega Supernova Strikers: Génesis, un evento de boxeo amateur, música en vivo y entretenimiento digital que compite con formatos como Ring Royale y La Velada del Año.

Supernova: Génesis 2026 se realiza este fin de semana en la Arena Ciudad de México, recinto con capacidad para 20 mil personas. Tras el antecedente de Supernova 2025, que registró un lleno total y más de 11 millones de espectadores digitales, la edición 2026 busca consolidar el modelo a escala internacional.

Lupita Villalobos se pierde Supernova: Genesis. (Netflix via AP)

¿Cuándo y a qué hora es Supernova Strikers 2026? Agenda completa del evento

Supernova Strikers 2026 es este 28 de abril en la Arena Ciudad de México y tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas. La producción contempla bloques diferenciados que integran combates, segmentos musicales y participación de hosts en tiempo real.

Apertura de puertas: 15:00 horas

15:00 horas Peleas preliminares: 16:00 horas

16:00 horas Inicio del show principal: entre 17:00 y 19:00 horas

entre 17:00 y 19:00 horas Transmisión en vivo: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Duración estimada: 5 a 6 horas

Adicional a ello, en la semana hay varias actividades que se transmiten en vivo en las redes sociales de @supernovaboxing.

Cartelera de Supernova Strikers 2026: Peleas confirmadas y cambios de último momento

La cartelera de Supernova Strikers 2026 contempla seis combates entre figuras del entretenimiento digital, con rivalidades construidas en redes sociales, aunque ha tenido varias bajas.

Alana Flores (México) vs. Florencia Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Lupita Villalobos (México) vs. Kimberly Shantal (México) (en proceso de sustitución)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

Este 20 de abril se confirmó un cambio de último momento: la influencer Lupita Villalobos no peleará tras ser hospitalizada de emergencia por un hematoma subdural, una condición que implica acumulación de sangre cerca del cerebro.

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra, de izquierda a derecha, a Aaron Mercury, Lupita Villalobos, Mario Bautista y Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) (AP)

El comunicado oficial señaló: “Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México”.

La organización añadió que la influencer se encuentra estable y bajo supervisión médica, mientras se define una nueva rival para Kim Shantal. Poncho De Nigris, organizador de Ring Royale, explicó en X que contactaron a Karely Ruiz para reemplazar a Lupita, pero ella tiene contrato con su evento; sin embargo, se mostró dispuesto a negociar o propuso a su esposa Marcela Mistral.

Previamente, la actriz Samadhi Zendejas no llegó a un acuerdo de peso para pelear con Alana Flores y fue reemplazada por la cantante Flor Vigna

De acuerdo con la organización, Alana reportó 50.7 kilos y Samadhi 57.8, por lo que se plantearon distintos escenarios intermedios —entre 53 y 55 kilos— sin llegar a un consenso.

Además, hubo ajustes en otros combates por cambios de último momento entre los participantes. En el caso de Milica, dos rivales contempladas inicialmente cancelaron su participación, lo que obligó a la organización a buscar una alternativa. Finalmente, la española Ari Geli aceptó la pelea con poco tiempo de preparación, lo que permitió mantener ese combate dentro de la cartelera.

Supernova Strikers 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la transmisión EN VIVO?

El espectáculo no solo destaca por su cartelera, sino por su alcance: es el primer evento en vivo de Netflix producido en México y el primero de este tipo en Latinoamérica, lo que implica una transmisión simultánea a más de 190 países.

“Nos llena de emoción y nos llena de una gran responsabilidad poder hacer este tipo de contenidos”, declaró Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y de Licencias en Latinoamérica de Netflix.

El domingo 28 de abril, la transmisión de Supernova Strikers 2026 es exclusiva de Netflix desde las 19:00 horas (tiempo central) y no tiene costo adicional para suscriptores con acceso posterior a repeticiones de combates. Este modelo representa un cambio en la estrategia de la plataforma, que tradicionalmente se enfocaba en contenido bajo demanda.

La influencer, streamer y boxeadora amateur invicta Alana Flores es estelar en Supernova: Genesis. (Netflix vía AP) (AP)

Cartelera musical y narradores de Supernova Strikers: Génesis

El evento incorpora un componente musical con artistas de distintos géneros:

Carín León (regional mexicano)

Ozuna (reggaetón)

Óscar Maydon

En paralelo, el equipo de conducción y narración estará integrado por creadores de contenido y comentaristas:

Juan Guarnizo

Juan Bertheau

Carlos Aguilar (’El Zar del Boxeo’)

Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa

Además, se anunció la participación especial de Bárbara de Regil, cuya intervención no ha sido detallada por la producción. También está Víctor Mendivil como invitado.

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra al creador de contenido, cantante y modelo Aaron Mercury en el especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) (AP)

Supernova se define como una plataforma de entretenimiento deportivo que mezcla boxeo, cultura digital y espectáculos masivos. Su evolución responde a tendencias globales donde eventos deportivos incorporan elementos de entretenimiento, como ocurre en el Super Bowl o ceremonias internacionales.

“Cada vez las líneas se van borrando”, afirmó Leconte. “Es la primera vez que estamos haciendo que todo funcione en un mismo set, en un mismo espacio, para un mismo público”.

“Vamos a ser muy conscientes de qué fue lo que más resonó, no solo en los espectadores, sino en las conversaciones externas, para seguir replicando este tipo de shows”, concluyó.

Mario Bautista participa en Supernova: Génesis. (Netflix vía AP) (AP)

Precios de boletos de Supernova Strikers 2026: Zonas y costos

Los boletos para Supernova se venden en el sitio oficial de Superboletos en un rango de 753 a 10 mil 968 pesos mexicanos:

Zona Roja: 10,968 pesos

10,968 pesos Super Palco Platino: 10,114 pesos

10,114 pesos Zona Naranja: 9,626 pesos

9,626 pesos Super Palco Oro: 8,406 pesos

8,406 pesos Zona Amarilla: 5,966 pesos

5,966 pesos Pits (de pie): 4,746 pesos

4,746 pesos Zona Verde y patrocinadas: 4,502 pesos

4,502 pesos Zona Azul: 2,636 pesos

2,636 pesos Zona Morada: 1,381 pesos

1,381 pesos Zona Celeste: 1,004 pesos

1,004 pesos Zona Rosa: 753 pesos

Con información de AP