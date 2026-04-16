De boxeo hasta pesas: ¿Cuál es la rutina de ejercicio de Lula da Silva que dura hasta 2 horas?

Lula da Silva ha promovido el ejercicio desde que es presidente de Brasil.

¿Va a llegar ‘fit’ a las elecciones en octubre? Lula da Silva, presidente de Brasil, compartió parte de su rutina de ejercicio que sostiene a la par de sus labores como mandatario.

A través de sus redes sociales, y como parte de su estrategia que ha tenido desde hace meses, Lula, de 80 años de edad, compartió sus ejercicios de estiramiento, lo que llamó la atención en redes sociales debido a la movilidad y estilo de vida que promueve el mandatario.

Rutina de ejercicio de Lula da Silva: ¿Qué ejercicios hace?

En su más reciente video, Lula da Silva aparece haciendo un ejercicio de estiramiento de piernas que consiste en desplantes sin avanzar, recargado en una barra tipo ‘Smith’. Luego el video lo muestra haciendo sentadillas.

Lula da Silva ha compartido otros videos haciendo ejercicio desde el año pasado, en los que se muestran ejercicios con pesas y de cardio. Algunos de ellos son:

Aperturas con mancuerna para pecho.

para pecho. Curl para bicep .

. Soga en polea , posiblemente para tricep y espalda.

, posiblemente para tricep y espalda. Box.

Trote.

“Si usted no quiere envejecer, encuentre una causa para vivir”, es una de las frases con las que Lula da Silva ha promovido el ejercicio, junto con videos de él llegando corriendo a eventos oficiales.

En enero pasado, Lula da Silva, que había resuelto disputas arancelarias con Donald Trump, reveló que todos los días se levanta a las 5:30 horas, y que realiza hasta dos horas de ejercicio, lo que calificó como un esfuerzo “condenado”, por lo que no le molesta que lo llamen “viejito”.

Luego de que en 2024 padeciera una hemorragia cerebral, Lula da Silva ha promovido el ejercicio junto con su agenda política.

En 2011 fue diagnosticado con cáncer de laringe que venció un año después. Para 2023 fue operado de la cadera por artrosis, y en mayo del año pasado sufrió un episodio de vértigo y mareos, y los médicos revelaron que sufrió laberintitis y se le inflamó el oído, sin consecuencias graves.