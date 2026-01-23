‘Siempre hay que estar juntos’: Xi Jinping y Lula acuerdan reforzar cooperación en comercio

Pekín considera a Brasil un socio crucial en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar la influencia china en Latinoamérica. (Bloomberg).

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometieron profundizar los lazos bilaterales durante una llamada telefónica, proyectando unidad mientras el presidente Donald Trump expresa su preocupación por los grandes cambios en el orden mundial.

Xi presentó a China y Brasil como fuerzas estabilizadoras en un entorno global turbulento, informó el viernes la agencia oficial de noticias Xinhua. Instó a ambas naciones a “estar del lado correcto de la historia” y defender los intereses del Sur Global, salvaguardando al mismo tiempo el papel central de las Naciones Unidas

Lula destacó el papel de Brasil y China en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, informó el gobierno brasileño en un comunicado.

El llamado surge en un momento en que el enfoque de “Estados Unidos Primero” de Trump está transformando la geopolítica.

En el Foro Económico Mundial de Davos esta semana, se burló de sus aliados europeos y presionó a Dinamarca para que cediera el control de Groenlandia, moderando sus amenazas arancelarias solo después de alcanzar un " marco para un futuro acuerdo " sobre la isla.

Los comentarios de Xi se hacen eco de los esfuerzos de China por presentar al país como una alternativa estable a Estados Unidos, un mensaje que está ganando terreno entre los países que buscan protegerse contra la volatilidad estadounidense.

¿Cuál es la relación comercial de China y Brasil?

Pekín considera a Brasil un socio crucial en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar la influencia china en Latinoamérica, incluyendo la sorpresiva incursión militar de Trump para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro. China ha señalado que defenderá sus intereses económicos regionales.

Lula ha trabajado para estabilizar las relaciones con Washington, pero sigue dependiendo en gran medida de la demanda china.

China es el principal socio comercial de Brasil, y su apetito por las materias primas impulsó las exportaciones latinoamericanas a niveles récord el año pasado.

Xi afirmó que la continua apertura de China generará nuevas oportunidades para Brasil, posicionando su alianza como un modelo para la cooperación en el Sur Global. Lula anunció que otorgará exenciones de ciertas categorías de visas de corta duración a ciudadanos chinos, en reciprocidad con una medida de exención adoptada por China el año pasado, según el comunicado.

La llamada entre Xi y Lula fue el primer contacto de alto nivel entre las dos naciones desde que China impuso cuotas a las importaciones de carne vacuna en un intento de proteger a sus productores nacionales, lo que supuso un golpe para Brasil y otros importantes proveedores de carne.

Aunque el comunicado oficial chino evitó mencionar directamente la disputa, Lula describió a las dos naciones como “fuerzas importantes para el libre comercio” en medio de un panorama internacional “preocupante”, dijo Xinhua.