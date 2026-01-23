Li Ka-shing, dueño de puerto del Canal de Panamá, vende embarcaciones: China y BlackRock ‘alzan’ la mano

CK Hutchison Holdings, del multimillonario Li Ka-shing, está renovando sus esfuerzos para vender docenas de puertos a un consorcio global dividiendo el acuerdo en parcelas separadas con diferentes estructuras de propiedad, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo podría dar a China Cosco Shipping mayores participaciones en puertos de regiones más amigables con China, como África, mientras que otras partes del consorcio, incluido Terminal Investment del multimillonario italiano Gianluigi Aponte y la firma de inversión estadounidense BlackRock, pueden tener mayor control en otras partes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de asuntos privados.

China ha indicado a la empresa estatal Cosco que el gobierno consideraría aceptable dicha estructura, según una de las fuentes. La captura y destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero también ha contribuido a la sensación entre los funcionarios de Pekín de que la incertidumbre está creciendo en América Latina, añadió.

Las discusiones siguen siendo preliminares y aún faltan concretar los detalles, dijeron las personas.

CK Hutchison declinó hacer comentarios. Cosco, BlackRock y MSC Mediterranean Shipping, propiedad de la familia Aponte y que controla Terminal Investment, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Qué puertos pone a la venta Li Ka-shing, dueño de puerto del Canal de Panamá?

La venta, que abarca 43 puertos, incluyendo dos a lo largo del estratégico Canal de Panamá, ha avanzado lentamente, siendo el papel de Cosco un importante escollo en la negociación, según informó Bloomberg en diciembre.

Los negociadores están dividiendo el acuerdo en partes más pequeñas para aliviar las preocupaciones regulatorias en las distintas jurisdicciones y mantener las conversaciones en marcha, incluso ante la incertidumbre que acecha en Panamá, donde las autoridades impugnan los derechos de CK Hutchison para operar las dos instalaciones ante la presión estadounidense.

El último acontecimiento pone de relieve los crecientes obstáculos geopolíticos que enfrenta la venta de puertos de CK Hutchison, a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, ejerce su influencia en el extranjero, presionando a Latinoamérica y reivindicando sus reivindicaciones sobre Groenlandia.

Esto ha intensificado su rivalidad con China, que ha estado presionando para que Cosco tenga un papel más importante en el acuerdo para defender los intereses del país en lugares estratégicos como Panamá.

CK Hutchison invitó a la empresa estatal Cosco al consorcio el año pasado con el objetivo de obtener la aprobación de Pekín, después de que China denunciara el acuerdo por ceder a la presión estadounidense y socavar sus ambiciones comerciales y navieras globales. Trump ha presentado la venta de los dos puertos panameños como una victoria para la influencia estadounidense en la vía fluvial.

Cosco había exigido previamente derechos de veto o poderes equivalentes en la entidad que se hiciera cargo de los 43 puertos.

El Tribunal Supremo de Panamá se dispone a emitir próximamente una decisión sobre la impugnación de las autoridades locales contra CK Hutchison. Un fallo en contra del conglomerado podría provocar una reacción de China o Estados Unidos que podría obstaculizar toda la transacción, a pesar de que los puertos de otros países presentan menos tensión política.

Se espera que la venta de los 43 puertos genere para CK Hutchison más de 19 mil millones de dólares en efectivo. Las instalaciones de Panamá representan aproximadamente el 4 por ciento del valor total, según informó Bloomberg.

Antes de que Cosco se uniera al consorcio, China se había comprometido a examinar el acuerdo por motivos antimonopolio y de seguridad nacional. Pekín también ordenó a las empresas estatales que suspendieran su colaboración con la familia Li, lo que paralizó los esfuerzos de su heredero, Richard Li, por expandir su negocio de seguros a China continental.

Según la estructura original del acuerdo, Global Infrastructure Partners de BlackRock poseería el 51 por ciento de los dos puertos panameños, mientras que Terminal Investment, conocida como TiL, se haría cargo del 49 por ciento restante, según informó Bloomberg el año pasado. TiL también tenía previsto adquirir los 41 puertos restantes.