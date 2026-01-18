Hace 2 meses, Nicolás Maduro usaba Loro Piana: ¿Cuánto cuestan sus polémicos tenis?

La fortuna de Nicolás Maduro se mostraba en sus marcas: desde un Rolex de 1 millón de pesos hasta sus tenis Loro Piana, marca italiana famosa por su estilo de ‘lujo silencioso’.

Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela el 3 de enero de 2026, en un operativo estadounidense llamado Resolución Absoluta, para el cual estudiaron durante meses hasta qué comía, así que probablemente se enteraron de su gusto por el restaurante de Salt Bae, famoso por su carne con oro comestible.

Poco antes de ser capturado y trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York, conocido como la ‘la cárcel de los famosos’ por el paso de personalidades como Sean Diddy Combs y ‘El Mayo’ Zambada, Maduro fue captado con unos zapatos que causaron críticas por su elevado precio en un contexto de problemas económicos para los venezolanos.

Nicolás Maduro en su programa 'Con Maduro +'. (Foto: Captura de pantalla: YouTube Al Mayadeen Español).

Los polémicos zapatos Loro Piana de Nicolás Maduro

Durante la emisión número 97 del programa Con Maduro +, titulado ‘Venezuela fortalece poder militar: ¡Maduro alerta al Caribe!’ y transmitido el 24 de noviembre de 2025 por Al Mayadeen Español, el entonces presidente de Venezuela apareció usando unos tenis color gris de la firma italiana Loro Piana.

El video muestra al mandatario mientras aborda temas relacionados con la Fuerza Armada, la milicia popular y la estrategia de defensa ante maniobras militares en el Caribe.

Aunque el contenido del programa estuvo centrado en asuntos políticos y de seguridad, las imágenes permitieron identificar el calzado que llevaba puesto: unos 360 LP Flexy Walk Sneakers, modelo perteneciente a la línea de sneakers de lujo de Loro Piana, marca mencionada por Belinda en ‘Heterocromía’ que se vende en tiendas como Palacio de Hierro.

Los tenis Loro Piana que usó Nicolás Maduro tienen un ajuste tipo calcetín. (Foto: loropiana.com).

Así que quizá la marca te suene por el coro de la canción ‘Heterocromía’, que habla de personas de alto poder adquisitivo: “Qué gatos son los que visten Loro Piana. Qué gatos son los que solo juegan golf. Qué gatos son los que toman Aperol. Naturellement, Los Aristogatos”.

El modelo que usaba Maduro ofrece una estructura ultraligera con ajuste tipo calcetín. El upper está elaborado con Wish Wool, una lana virgen excepcionalmente fina obtenida de ovejas merinas seleccionadas de Australia y Nueva Zelanda.

Loro Piana detalla que el tejido se produce en telar, “igual que un suéter”, y posteriormente se une a una suela técnica ultraligera.

El diseño incluye ribetes elásticos, una presilla trasera con el logotipo de la marca y una suela blanca con huella en color kummel, donde se repite el patrón de las iniciales de la firma. Los acabados incorporan piel de becerro en los detalles y una plantilla de piel nappa.

El precio de los zapatos de Nicolás Maduro

Según el sitio web oficial de Loro Piana, los 360 LP Flexy Walk Sneaker tienen un precio de 890 euros, es decir, alrededor de 18 mil 270 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

La marca presenta este modelo como un calzado pensado para actividades de ocio y uso cotidiano, con énfasis en la ligereza y la comodidad. Actualmente, el color gris usado por Maduro no está disponible en el sitio web oficial de Loro Piana, pero sí en páginas especializadas de marcas de lujo, como Mytheresa, donde cuesta 750 dólares (15 mil 400 pesos).

Nicolás Maduro usó unos Loro Piana 360 LP Flexy Walk. (Foto: loropiana.com).

Loro Piana es una marca de lujo. (www.mytheresa.com)

Loro Piana: La casa italiana detrás del calzado de Nicolás Maduro

La historia de Loro Piana comenzó en Italia a principios del siglo XIX, cuando la familia del mismo nombre se dedicó al comercio de lana. En 1924, Pietro Loro Piana fundó la empresa en Trivero, Piamonte, con el objetivo de producir tejidos de alta calidad para el mercado internacional. Desde entonces, la marca apostó por controlar toda la cadena de producción, desde la selección de fibras naturales hasta el acabado final.

A lo largo del siglo XX, la empresa se especializó en materiales como la lana merino extrafina, el cashmere y la vicuña, una de las fibras más raras del mundo. Ese enfoque le permitió pasar de ser proveedor de textiles para otras casas de moda a consolidarse como una firma de lujo con identidad propia. En 2013, el grupo LVMH adquirió la mayoría de sus acciones, ampliando su alcance global sin alterar su modelo artesanal.



