¿A cuánto asciende la fortuna de Nicolás Maduro? Estas eran sus marcas favoritas de ropa, relojes y autos

Como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fue captado usando millonarios relojes, joyas y marcas de ropa exclusiva.

¿Nicolás Maduro se enriqueció a ‘manos llenas’ mientras fue presidente de Venezuela? A pesar de que Maduro está preso en una cárcel de Nueva York, aún queda registro de su fortuna.

Antes de ser arrestado, el depuesto presidente de Venezuela fue criticado en varias ocasiones por lucir relojes de lujo y viajar en aviones privados, mientras los venezolanos racionaban su comida y sufrían por la escasez de productos.

Nicolás Maduro utilizaba lujosas marcas como muestra de su riqueza, la cual se calcula en 3 mil 800 millones de dólares, según datos de Transparencia Venezuela.

La ‘extravagante’ vida del exmandatario se vio hasta el día de su detención. Una fotografía mostró que llevaba puesto un pants de la marca Nike.

Nicolás Maduro fue detenido en Caracas el pasado 3 de enero y trasladado a Estados Unidos. (Especial)

¿A cuánto asciende la fortuna que ‘amasó’ Nicolás Maduro?

Además de dinero, Maduro posee casas en zonas exclusivas de Miami, donde tiene propiedades en residenciales como Coral Gables y Sunny Isles Beach.

También se tiene registro de sus villas en República Dominicana. Dichas propiedades destacan por su arquitectura que incluye muelles privados.

Otros de los gustos del expresidente de Venezuela son los relojes y joyas, según información del diario argentino El Clarín.

Meses antes de su detención, la Fiscalía de Estados Unidos ‘pegó’ en el bolsillo de Maduro al confiscarle activos con un valor de 700 millones de dólares. En esa ocasión le aseguraron mansiones y aviones privados; sin embargo, no se descarta que tenga más dinero en paraísos fiscales y bancos europeos.

Así eran los aviones y autos de Nicolás Maduro

Como parte de los beneficios que Nicolás Maduro mantenía como presidente de Venezuela eran una fortaleza de acero y aviones que utilizaba con regularidad. Entre ellos estaba un Dassault Falcon 900EX, que fue incautado en República Dominicana y trasladado a Florida.

El avión presidencial que Maduro utilizaba le fue confiscado por Estados Unidos en septiembre de 2024, con el argumento de que “violaba las sanciones estadounidenses”.

La aeronave tenía un valor de 13 mil millones de dólares y fue descrito por funcionarios estadounidenses como el equivalente venezolano al Air Force One que utiliza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Meses después, también en República Dominicana, le incautaron un avión Dassault Falcon 200 en el que Nicolás Maduro viajó a Grecia, Turquía, Rusia y Cuba.

Entre sus posesiones, el líder chavista no ocultaba su gusto por autos de lujo, al ser dueño de autos Rolls-Royce y Lamborghini.

¿Cuáles eran los relojes y las marcas favoritas de Nicolás Maduro?

En varias ocasiones, Maduro fue captado con relojes y ropa de marca. El Clarín también reveló que el exmandatario poseía lingotes de oro en cajas de seguridad.

Sobre las marcas preferidas de Nicolás Maduro, el venezolano portaba usualmente ropa de diseñador.

En cuanto a los relojes, en una ocasión fue captado con un Rolex Day-Date 40 de platino que el exmandatario venezolano intentó esconder durante una transmisión en vivo. El accesorio tiene un costo aproximado de 72 mil 900 dólares, que equivale a más de un millón de pesos mexicanos.

Nicolás Maduro es un aficionado a las marcas de relojes de lujo. (Foto: EFE/IAGemini)

También lució un reloj Hublot con valor de 43 mil dólares, es decir, más de 700 mil pesos mexicanos.

El estilo de Nicolás Maduro incluía zapatos de 17 mil 900 pesos y unos lentes Off-White, marca francesa que vende sus gafas en 400 euros, alrededor de 8 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, el ‘enemigo’ de Trump ya no podrá disponer de sus recursos, luego de que Suiza ‘congeló’ su dinero tras ser detenido y llevado a Estados Unidos.

La razón de dicha medida se debe a una ley federal relacionada con extranjeros “políticamente expuestos”, en caso de que haya razones para asumir que los bienes fueron adquiridos por esquemas de corrupción.

“El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos judiciales en relación con los activos adquiridos ilícitamente”, explicaron las autoridades, de acuerdo con la agencia EFE.

Dos días después de su captura, comenzó el juicio de Nicolás Maduro, quien se declaró como “un hombre inocente” y acusó que es “prisionero de guerra”. También envió un mensaje a través de sus abogados y dijo: “estamos bien, somos unos luchadores”.