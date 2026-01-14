Ricardo Anaya y ‘Alito’ Moreno lanzan ofensiva contra la reforma electoral y la llaman ‘Ley Maduro’

Alejandro Moreno coincidió en que la reforma electoral representa un riesgo para la democracia y acusó a Morena de buscar la subordinación del INE al poder político. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

Los legisladores del PRI y del PAN iniciaron un ‘bombardeo’ para tratar de descalificar y frenar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ricardo Anaya y Alejandro Moreno encabezan dicho contraataque al calificar la iniciativa como ‘Ley Maduro’.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que la reforma electoral que el gobierno federal presentará al Congreso no busca mejorar el sistema democrático, sino asegurar el control total de las elecciones ante una pérdida de respaldo ciudadano por parte de Morena.

“Para nosotros es la Ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. Sobre la presencia de la presidenta en la boleta y la revocación de mandato, nosotros no lo estamos pidiendo, pero si el gobierno quiere eso, me parece que se están equivocando”, comentó.

De acuerdo con el senador, el gobierno federal se prepara para un escenario en el que ya no cuente con apoyo mayoritario y pretende aferrarse al poder mediante cambios en las reglas electorales.

“Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder”, señaló el panista.

Anaya Cortés sostuvo que esta estrategia forma parte de una agenda que se ejecuta desde hace años y que inició, dijo, con la obtención de la mayoría legislativa en ambas Cámaras. Posteriormente, acusó una ofensiva contra el Poder Judicial y los organismos autónomos.

“El primer paso fue cómo se quedaron con la mayoría en el Senado; después fueron por el Poder Judicial y por los contrapesos. Hoy, lo único que les falta es el Instituto Nacional Electoral”, afirmó el senador.

¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre la reforma electoral?

Por su parte, dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien fue el legislador con más faltas en el Senado, coincidió en que la reforma electoral representa un riesgo para la democracia y acusó a Morena de buscar la subordinación del INE al poder político.

‘Alito’ Moreno sostuvo que la iniciativa no responde a una demanda ciudadana ni a una mejora técnica del sistema electoral, sino a un intento por concentrar decisiones clave en el Ejecutivo.

“Nosotros lo hemos adelantado: esta reforma electoral, esta locura que están presentando, es la Ley Maduro, porque es una ley igualita a la que hicieron en Venezuela. Buscan destruir al INE, destruir los órganos jurisdiccionales encargados de sancionar, valorar y calificar las elecciones y, obviamente, destruir a los partidos políticos”, expresó en entrevista con el periodista Carlos Zúñiga.

¿Cuáles son las propuestas del INE para la reforma electoral?

Las declaraciones de ambos líderes opositores se dieron días después de que el Instituto Nacional Electoral entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, sus propuestas técnicas para actualizar el marco electoral en México.

El planteamiento incluye medidas sobre fiscalización, paridad de género, la conservación de los legisladores plurinominales, la modernización de los procesos electorales y la separación de la elección judicial de las ordinarias, entre otros aspectos.

Al recibir el documento, Pablo Gómez cuestionó la autonomía del INE, pero afirmó que el organismo debe actuar con independencia, al describir su función dentro del Estado.

“El concepto de autonomía no es el correcto para un órgano administrativo del Estado. Un órgano así no puede ser autónomo”, declaró el funcionario durante un encuentro con medios.

Gómez explicó que el aparato administrativo y judicial forma parte de la soberanía del Estado y tiene como función hacer cumplir la ley. Desde esa visión, afirmó que el debate sobre si el INE es autónomo o independiente tiene implicaciones directas en su relación con el gobierno, su presupuesto y las reglas bajo las cuales organiza las elecciones.