Reforma electoral: Sheinbaum va por disminuir financiamiento de los partidos políticos

La presidenta aseguró que impulsará una reforma electoral para reducir el gasto de los partidos políticos. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que impulsará una reforma electoral que buscará reducir los costos de las elecciones, disminuir el financiamiento público de los partidos y eliminar la listas de plurinominales.

La mandataria, en su conferencia matutina de Palacio Nacional, dio a conocer que en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero sólo impulsará las reformas de no reelección y contra el nepotismo.

Refirió que, en el caso de la reforma electoral, aún no hay una fecha establecida para presentarla, por lo que está previsto organizar mesas de debate para recoger propuestas.

En tanto, adelantó que la iniciativa de reforma tendrá tres objetivos.

¿Cuál es el propósito de una reforma electoral?

En primer lugar, disminuir los costos de las elecciones sin poner en riesgo la transparencia, la legalidad y la legitimidad y, segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos.

Además, agregó, se contempla generar un esquema donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales.

“No estamos de acuerdo con las listas plurinominales. Nosotros creemos que así como hay en varios estados, y por eso hay que analizarlo, puede ser a partir de como se establece en el Senado de la República sin las listas plurinominales”, destacó.

Reforma electoral provoca choque entre Sheinbaum y morenistas

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum hizo ‘brincar’ al titular de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la propuesta como una ‘barbaridad’.

Noroña hizo un recordatorio acerca de que la reforma política-electoral de 1977 abrió las puertas del Congreso a las fuerzas políticas minoritarias al integrar el sistema de representación proporcional.

“Los que hablan de eliminar a los ‘pluris’ están diciendo barbaridades, ni se enteran porque no conocen la historia electoral del país, no conocen la historia por la democratización del país, no conocen lo que ha costado ese tipo de cosas, solo hablan desde el prejuicio y la despolitización”, dijo el senador a través de un video publicado en redes sociales.