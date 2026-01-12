Rijosos y faltistas: ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña encabezan lista de inasistencias del Senado

Además de 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña, entre los senadores que más faltas sin justificar tuvieron el senado se encuentran Miguel Ángel Yunes y Andrea Cháves. [Fotografía. Cuartoscuro]

Primero peleoneros y luego faltistas, no se vale. Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña figuran entre los legisladores con mayor número de inasistencias sin justificar durante el pasado periodo ordinario de sesiones, de acuerdo con el informe oficial del Senado de la República.

El documento publicado recientemente por el Senado se elaboró conforme a lo establecido en los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado. En él se da cuenta de las ausencias acumuladas entre el 29 de agosto y el 9 de diciembre de 2025, periodo en el que se desarrollaron sesiones ordinarias, así como reuniones previas a la apertura formal de los trabajos legislativos.

A partir de dicho registro, se identifican los senadores que concentraron el mayor número de inasistencias sin justificar, de acuerdo con el informe oficial:

Alejandro Moreno Cárdenas (PRI): 5 faltas

Imelda Castro Castro (Morena): 3 faltas

(Morena): 3 faltas Andrea Chávez Treviño (Morena): 3 faltas

Mely Romero Celis (PRI): 3 faltas

(PRI): 3 faltas Gerardo Fernández Noroña (Morena): 2 faltas

Miguel Ángel Yunes Márquez (Morena): 2 faltas

(Morena): 2 faltas José Sabino Herrera Dagdug (Morena): 2 faltas

En la lista de los senadores con mayor número de faltas se concentran legisladores pertenecientes a los grupos parlamentarios del PRI y de Morena. A lo largo del periodo de sesiones se registraron un total de 38 inasistencias sin justificar.

¿Qué fechas faltaron Alejandro Moreno, Gerardo Fernández Noroña y otros senadores?

Entre los casos con más inasistencias destaca Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, quien acumuló cinco faltas sin justificar a lo largo del periodo. Su nombre aparece en los registros correspondientes a las sesiones del 1 de septiembre; 10 de septiembre, tanto en la sesión matutina como en la vespertina; así como en las sesiones matutina y vespertina del 1 de octubre.

La primera inasistencia de ’Alito Moreno se registró a escasos días de la confrontación que sostuvo con Gerardo Fernández Noroña, dentro del recinto del Senado, el pasado 27 de agosto de 2025.

Otro de los nombres con mayor número de ausencias es el de Imelda Castro Castro, senadora de Morena, con tres inasistencias sin justificar. De acuerdo con el informe, faltó a las sesiones del 1 y 2 de septiembre, así como a la sesión ordinaria del 23 de septiembre.

En el mismo nivel de faltas se encuentra la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien aparece en el informe con tres inasistencias sin justificar, correspondientes a la Junta Previa del 29 de agosto, a la sesión ordinaria del 23 de septiembre y a la sesión vespertina del 9 de diciembre.

En el caso de Gerardo Fernández Noroña, quien dejó la presidencia del Senado y fue sustituido por Laura Itzel Castillo Juárez, el informe consigna inasistencias sin justificar a las sesiones del 2 y 23 de septiembre.

Durante el pasado periodo ordinario de sesiones, el senador también figuró en diversas polémicas públicas, entre ellas la información difundida sobre el valor de su casa en Tepoztlán, estimado en 12 millones de pesos; declaraciones dirigidas a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidente municipal de Uruapan, así como viajes en primera clase a distintas ciudades europeas.

Con información de Quadratín