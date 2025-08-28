Recuento de los lujos de Noroña: De la camioneta Volvo a los viajes en primera clase y su casa de 12 mdp

Los lujos por los que han criticado a Gerardo Fernández Noroña han desatado un intenso debate en la opinión pública. El senador, conocido por su retórica de austeridad y por criticar a otros políticos por sus excesos, se enfrenta a cuestionamientos sobre su estilo de vida tras la revelación de su casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Fernández Noroña ha sido un ferviente defensor de la austeridad en la política mexicana. Sin embargo, la reciente revelación de su casa en Tepoztlán, con un valor estimado de 12 millones de pesos, ha puesto en entredicho su discurso.

Esta propiedad, adquirida mediante un crédito hipotecario, se ha convertido en el centro de atención, generando críticas sobre la contradicción entre su estilo de vida y sus declaraciones pasadas.

Y no solo es la casa en el pueblo mágico de Morelos, ya que también su camioneta Volvo y sus constantes viajes en primera clase en aviones han sido objeto de críticas, pues contradice la austeridad que promueve la Cuarta Transformación.

Discursos de austeridad, ¿una doble moral?

Desde sus inicios en la política, Noroña ha atacado a otros legisladores por sus lujos y excesos. En 2009, criticó a sus compañeros por “vivir del pueblo y traicionar al pueblo”, exigiendo que renunciaran a sus seguros privados y su “supersueldo”.

Sin embargo, ahora se encuentra en una posición donde su patrimonio personal es objeto de escrutinio.

La famosa Volvo de Noroña

Mientras era diputado federal y aspirante a la candidatura presidencial de la 4T, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que posee una camioneta Volvo XC90, de la gama de lujo de la empresa sueca.

“No puedo viajar en bussines, si es viaje es en turista, no tienes vehículo del Gobierno, pero lo que yo haga con mi dinero es mi bronca... Lo que yo haga con mi dinero, pues para eso trabajo, no le ando robando a nadie, no le ando pidiendo prestado a nadie”, dijo Noroña en entrevista con el Escorpión Dorado.

En ese entonces, mayo de 2023, la Volvo XC90 tenía un costo de un millón 676 mil 900 pesos, pero su precio actualizado va de 1.9 millones a 2.294 millones de pesos.

Los viajes en primera clase

Las críticas por los viajes comenzaron cuando Noroña voló en primera categoría para participar en Estrasburgo, Francia, en un evento mundial de legisladores, y luego cuando fue a Roma, Italia.

“Yo creo que se confunde. Lo que yo haga con mi dinero, pues sí, es mi derecho, faltaba más. Pero si yo viajo como quiero, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas (de austeridad)?”, expresó Fernández Noroña en entrevista con medios de comunicación.

Una de las justificaciones de Noroña es que por su estatura le es complicado volar en turista, de hecho, ha criticado a las aerolíneas por el poco espacio que hay entre asientos.

Respuesta de Noroña a las críticas

Ante la avalancha de críticas, Noroña ha defendido su derecho a vivir cómodamente, argumentando que no tiene ninguna obligación de ser austero.

“Mi patrimonio es legal y producto de mi trabajo”, ha declarado, insistiendo en que su casa fue incluida en su declaración patrimonial. Además, ha instado a la gente a considerar su situación desde un contexto más amplio, argumentando que cada persona tiene derecho a decidir cómo vivir en función de sus ingresos.