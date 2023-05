Fernández Noroña revela: ‘Tengo una Volvo XC90′; ¿cuánto cuesta y cómo es esa camioneta de lujo?

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, reveló que tiene una camioneta Volvo XC90, que pertenece a la gama de lujo de la compañía sueca. Además, dijo que por ese vehículo es criticado por rivales políticos; sin embargo, es un tema que le tiene sin cuidado.

El aspirante a la candidatura de Morena y aliados por la Presidencia de México en 2024 dijo que trae a la camioneta híbrida “en chinga”, y aseguró que lo “austero” del gobierno se queda en las políticas públicas.

“No puedo viajar en bussines, si es viaje es en turista, no tienes vehículo del Gobierno, pero lo que yo haga con mi dinero es mi bronca... Lo que yo haga con mi dinero, pues para eso trabajo, no le ando robando a nadie, no le ando pidiendo prestado a nadie”, dijo Noroña en entrevista con el Escorpión Dorado.

¿Cuánto cuesta una camioneta como la de Gerardo Fernández Noroña?

La Volvo XC90 híbrida modelo 2023 tiene un costo de 1 millón 676 mil 900 pesos, además de que existe una versión Ultimate que ofrece una cámara de 360 grados y Head Up Display por 123 mil pesos más, es decir, un total de 1 millón 799 mil 900 pesos.

Las características de la camioneta como la que tiene Noroña son:

Consumo de 1.8 litros de gasolina para 100 kilómetros.

Potencia de 462 caballos de fuerza.

Gama eléctrica de hasta 77 kilómetros.

Pantalla con Google integrado.

Purificador de aire.

Sistema de información de puntos ciegos.

Pantalla de visualización frontal.

Espacio para siete personas.

Palanca de cambios hecha de cristal.

Tapicería de lujo hecha con lana.

Chasis activo del vehículo con suspensión neumática opcional.

La camioneta SUV XC90 tiene un valor de más de 500 millones de pesos (Foto: volvocars.com)

Interior de la SUV XC90 (Foto: volvocars.com)

Interior de la SUV XC90 (Foto:volvocars.com)

Algunos de los aspectos destacados del diseño de la Volvo XC90 (Foto: volvocars.com)

¿En qué parte del Centro Histórico vive Noroña?

El diputado dijo que vive en una vecindad ubicada en la calle Leandro Valle del Centro Histórico de la Ciudad de México, misma que corresponde a una calle que “no existía” y que ahora sí gracias a que tiraron el Convento de Santo Domingo.

“Esto no existía, partieron el convento a la mitad. Toda esta manzana era el convento... Es un oasis aquí, se vive muy bien”.

Fernández Noroña dijo que es un fanático de los edificios del Centro Histórico, además de que le gusta mucho el arte popular mexicano.