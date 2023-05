‘¿Ahorita no joven?’ Esta es la posibilidad de Noroña de llegar a las elecciones 2024, según EF

El diputado Gerardo Fernández Noroña busca ser el ‘caballo negro’ de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, sin embargo, los otros contendientes lo podrían ‘tronar’ en aspiraciones.

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, la ciudadanía se decantará por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como la candidata presidencial por Morena.

Si la elección del candidato morenista a la elección presidencial se hiciera hoy por hoy, Claudia Sheinbaum contaría con 34% de las preferencias, casi el doble de lo que obtendría el canciller Marcelo Ebrard, quien ganaría el 18% de las intenciones de voto..

Las encuesta de El Financiero muestran que una posible candidatura presidencial de Fernández Noroña ha ido perdiendo su atractivo durante 2023: en enero, 11% de los entrevistados dijeron que preferían al diputado como el abanderado de Morena, pero para abril, esa cifra ya rondaba el 7%.

Fernández Noroña critica a AMLO por no considerarlo ‘corcholata’

El diputado Gerardo Fernández Noroña exigió “respeto” al presidente Andrés Manuel López Obrador por “excluirlo” de la lista de posibles candidatos presidenciables de Morena rumbo al 2024.

El legislador pidió además realizar una elección primaria para elegir a la ‘corcholata’ del partido en el poder.

“(López Obrador) se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto, compañero presidente, eso no es correcto”, dijo el legislador del Partido del Trabajo (PT), en rueda de prensa.

“Por el flanco izquierdo pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum. No son muchos, pero por el otro lado (derecho) sí hay bastantes”, dijo en su ‘mañanera’ del lunes.