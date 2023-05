Sheinbaum niega conflicto entre ‘corcholatas’ de Morena: ‘Les gustaría, pero no hay’

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes que haya conflictos internos en Morena entre quienes aspiran a la candidatura presidencial para 2024.

En su conferencia de prensa del día, Sheinbaum apuntó que hay quienes quisieran que hubiera pleito entre las ‘corcholatas’ de Morena, pero eso no sucede así.

“Lo que están buscando también, y se van a quedar con las ganas, es el conflicto interno entre nosotros, entre las corcholatas. Y no va a haber eso, se declara una cosa y declara otra (persona), y se pone como si fueran contraposiciones. Y no, no hay conflicto, no hay división, claro que quisieran que hubiera, eso es lo que les gustaría”, comentó la jefa de Gobierno.

Actualmente hay cuatro personas en Morena en la contienda por la candidatura de su partido rumbo a 2024: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Sheinbaum, a la delantera rumbo a 2024

La preferencia sobre Claudia Sheinbaum para que sea abanderada de Morena, PVEM y PT a la presidencia subió de 31 a 34 por ciento en abril, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, publicada el 8 de mayo.

Los datos de la encuesta indican que Sheinbaum lleva la delantera y tiene amplia ventaja frente a las demás ‘corcholatas’ de Morena.

Marcelo Ebrard tiene 18 por ciento; seguido por Adán Augusto López, con 10 por ciento; Gerardo Fernández Noroña, con 7 por ciento; y Ricardo Monreal, con 6 por ciento.

En cuanto al nivel de aprobación ciudadana, Sheinbaum tiene una opinión favorable de 49 por ciento, frente a Ebrard que tiene una opinión positiva de 35 por ciento.

Al respecto de estos datos, Sheinbaum ha destacado que ahora la ciudadanía ve con buenos ojos las candidaturas lideradas por mujeres.