¿Se arrepiente? Monreal afirma que continúa como ‘corcholata’ de Morena: ‘no he declinado’

Durante una visita a Coahuila para “reforzar” la campaña del candidato de Morena, Armando Guadiana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que sigue interesado en convertirse en el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal aclaró que aunque dijo que reconocería los resultados de las encuestas internas de Morena para el siguiente proceso, todavía sigue interesado y permanece como aspirante a la Presidencia de México en 2024.

“Yo dije que había decidido mantener mi posición con el Presidente y prefiero no ser nada a traicionar al movimiento o al Presidente de México, mis principios. Yo sigo en la contienda, no he declinado, no he desistido y quiero ser el sucesor del Presidente”, manifestó.

La visita de Monreal Ávila se dio luego de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las figuras que aspiran a la candidatura por la presidencia en 2024 enfocarse en los procesos electorales locales y redoblar esfuerzos en las últimas semanas de la contienda.

En entrevista con los medios, el senador Ricardo Monreal afirmó que mientras en el Estado de México existe ánimo por la alternancia, en Coahuila todavía existe confusión, luego de la división que se suscita en el partido a raíz de la salida de Ricardo Mejía Berdeja y su postulación por el Partido del Trabajo.

“En Estado de México hay mucho ánimo y ayer me percaté de lo mismo en Coahuila, aunque sí falta mayor impulso, pero es la conclusión de que se haya dividido nuestro movimiento. Los partidos aliados llevan candidatos propios y eso ha generado confusión.

“Sí afectó. Tenemos que ser muy categóricos, pero nos estamos recuperando. Ricardo siempre fue un hombre cercano al presidente, pero el presidente ahí demostró su congruencia y respetó a quien ganó la elección interna. El llamado que haría es a la unidad de las fuerzas progresistas en torno a Guadiana”, expresó.

Durante una visita que realizó junto con Guadiana Tijerina, el senador pidió a los simpatizantes confiar en la alternancia y no permitir que la entidad sea la única que se convierta en no tener interrupción de gobiernos del PRI en los últimos 100 años.

“La población tiene que reflexionar muy bien. Casi sería el único Estado en el país que habría durado 100 años sin alternancia. Toda alternancia política es buena, ayuda a ser mejores a los gobiernos y que la gente valore estilos. Es un momento clave”, mencionó.