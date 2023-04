Noroña celebra fin de emergencia por COVID en EU y no haberse vacunado: ‘Resistí y gané'

Gerardo Fernández Noroña fue uno de los políticos más criticados durante la pandemia de COVID por no usar el cubrebocas. (Cuartoscuro)

El diputado Gerardo Fernández Noroña celebró el final de la emergencia santaria por COVID-19 en Estados Unidos, decretada este lunes 10 de abril por el presidente de dicho país, Joe Biden.

La determinación da fin a las leyes impuestas por el gobierno de Donald Trump en 2020, por lo que es posible que las restricciones aún existentes para vuelos en avión sean suspendidas, así como el requisito de usar cierto tipo de vacunas contra el virus, tema que celebró Noroña en sus redes sociales.

“Resistí y gané. No me vacuné y ya puedo viajar por el mundo y sus alrededores”, celebró el diputado del Partido del Trabajo (PT), quien al inicio de la pandemia fue criticado por no utilizar cubrebocas en espacios abiertos, así como por sus señalamientros en contra de las vacunas.

Para el legislador, no haberse vacunado contra COVID y no tener limitaciones por ello es una victoria, más cuando ha criticado el uso del cubrebocas y de la vacuna a lo largo de los últimos tres años.

En enero del año pasado dijo que “es una necedad imponer una medida auxiliar tan frágil como es el uso del cubrebocas, como si fuera fundamental para evitar el contagio. Si la vacuna que tiene todo el conocimiento científico del saber humano no ha podido evitar el contagio, ¿cómo podría evitarlo un trapito?”.

¿México terminará con la emergencia por COVID?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no termina con la emergencia sanitaria; sin embargo, tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, México analiza la posibilidad de dejar del lado las restricciones que aún quedan para evitar contagios de COVID.

La Secretaría de Salud ya se encuentra analizando el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, anunció López Obrador este martes 11 de abril, luego de Joe Biden firmara un día antes la ley que da por finalizada esta normativa en Estados Unidos.

“Lo está analizando Salud, yo creo que pronto se va a dar a conocer, ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar”, comentó.

El mandatario indicó que esta medida dependerá de las condiciones de salud en las que se encuentre el país así como del análisis de los especialistas, y se tomará en cuenta la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.