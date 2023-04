¿Fin de la pandemia? Joe Biden firma ley que termina con emergencia sanitaria por COVID en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19, informó la Casa Blanca.

La firma de Biden da luz verde a la normativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el pasado 31 de enero.

La nueva ley da fin a las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública, decretadas por el expresidente Donald Trump en 2020.

Las medidas de emergencia permitían al gobierno federal destinar fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir la pandemia, entre otras acciones.

En un principio, el Gobierno de Biden se opuso al entonces proyecto de ley, señalando que, de ser aprobado, crearía un “enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud de Estados Unidos.”

La Casa Blanca había señalado a finales de enero su intención de dejar de considerar el COVID-19 una emergencia nacional el 11 de mayo, para evitar este tipo de consecuencias perjudiciales.

Entre ellas, la administración demócrata señaló un fin abrupto del Título 42, una controvertida norma sanitaria que permite expulsiones en caliente de migrantes en la frontera con la excusa de la pandemia.

El Gobierno demócrata ha mantenido el 11 de mayo como la fecha en la que planea levantar la restricción migratoria.

COVID-19: Contagiados con ómicron no desarrollan síntomas prolongados

Un nuevo estudió reveló que las personas que se contagiaron con la variante ómicron, de COVID-19 tienen muy bajas probabilidades de que la infección sea larga.

Ómicron probablemente se originó en África occidental a pesar de que se identificó por primera vez en el sur del continente, según un estudio dirigido por la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica y Charite -Universitatsmedizin Berlin.

Mortality and burden of post-COVID-19 syndrome have reduced with time across SARS-CoV-2 variants in haematology patients, es un estudio dirigido por el hematólogo John Willan, de las Universidad de Oxford y encontró que sólo el 15 por ciento de quienes tienen una infección con ómicron, tendrán síntomas prolongados.

Se monitorearon a los pacientes de hematología infectados con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. En total, se identificaron 128 pacientes y se realizaron entrevistas telefónicas con 94 de 95 sobrevivientes.