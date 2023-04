Donald Trump responde sobre acusación: ‘Con Biden somos una nación fracasada’

Donald Trump ofreció su primera declaración pública este martes 4 de abril, luego de comparecer ante las autoridades de Estados unidos y declararse no culpable de los 34 cargos de los que se les acusa, incluido el ofrecimiento de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels para guardar silencio sobre supuestas reaciones sexuales.

La respuesta de Trump fue cargar contra el gobierno de Joe Biden, y aseguró que mientras el gobierno usa la fuerza para acusarlo, Estados Unidos es un país “fracasado”.

“Si tomamos a los cinco peores presidentes no llegarían a la destrucción que ocasionó Biden. Ahora somos una nación fracasada, en declive, y ahora quieren interferir en nuestras elecciones. No podemos dejar que eso ocurra. No tengo duda de que nosotros vamos a hacer a Estados Unidos más grande de nuevo”, finalizó Trump.

El expresidente de Estados Unidos insistió que no había caso que seguir, y que lo hacen con la finalidad de interferir en las elecciones de 2024, donde espera ser representante del partido Republicano y volver a la Presidencia, misma que perdió contra Biden en 2020.

“Este caso solo se presentó para interferir en las elecciones de 2024″, explicó Trump, quien además dijo a sus seguidores que “tenermos que hacer frente a esto, no hay criminalidad alguna. Estamos negociando de buena fe, de manera debida”.

Además de las acusaciones por sobornos, de las que no dijo mucho en su discurso, se pronunció respecto a los documentos encontrados en su casa de Mar-a-Lago, donde ofreció su mensaje esta noche, y dijo que “fueron traídos para que todos pudieran ver mi casa en Florida. Agentes del FBI entraron, le dije a mis abogados que entraran y vieran... supe que los agentes que entraron tomaron cosas de mi casa, incluidos registros bélicos”.

Trump dijo que pensó en la cuarta enmienda y en lo que hicieron. Acusó que la administración de biden usa el sistema de justicia para ganar las elecciones. “Ahora miran esto con la ley de espionaje... a pesar de que nada tiene que ver con las cajas que tomé y llevé a mi casa. Obama lo ha hecho y otros presidentes también”.

“Joe Biden tomó más información que yo, y llevó las cajas al barrio chino... Quizás lo más importante es que tiene más de mil 800 cajas y no las quiere devolver. Yo tenía derecho de llevarme estas cajas, mientras que Biden era vicepresidente y no tenía derecho alguno a llevarlas. Desafortunadamente él cometió un delito, que es absolutamente irresponsable”

En su mensaje también cargó contra Letitia James, quien prometió arrestarlo desde hace años. El exmandatario la señaló como racista, y acusó que ella dijo que falsificó sus declaraciones financieras, aunque estas tenían más información de la que se debía declarar.

Trump enlistó algunas problemáticas que enfrenta Estados Unidos, y dijo que si el fuera presidente esto no hubiera ocurrido, por ejemplo: