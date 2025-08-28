¿Por qué Azucena Uresti vetó a Noroña de su noticiero? ‘Ya no le pediré que venga, es un provocador’

Azucena Uresti y Gerardo Fernández Noroña intercambiaron palabras, luego de que el legilsador ventilara un supuesto departamento en Reforma de la comunicadora. (Foto: El Financiero)

La periodista Azucena Uresti anunció públicamente que no volverá a invitar al senador Gerardo Fernández Noroña a su noticiero, luego de una serie de provocaciones y actitudes que, según la periodista, rebasaron los límites del respeto y la cordialidad.

“Aquí, ya no voy a insistir a que Gerardo Fernández Noroña nos responda”, dijo Uresti durante su noticiero este jueves 28 de agosto, tras asegurar que el comportamiento del legislador es inaceptable.

La conductora de Fórmula Noticas con Azucena Uresti explicó que su decisión se basa en la actitud agresiva y confrontativa de Fernández Noroña, quien dijo que la comunicadora tenía un departamento en Paseo de la Reforma, luego de ser criticado por adquirir una casa en 12 millones de pesos: “Qué persona tan grosera, tan violenta, yo me quedé congelada cuando lo escuché en entrevistas”.

Además, subrayó que Fernández Noroña tiende a colocarse en el papel de víctima, cuando en realidad, considera que actúa con premeditación para provocar reacciones.

“Yo ya no le voy a pedir que venga, que hable, porque él está jugando ese juego de la víctima, porque Noroña es provocador y luego se hace la víctima”, expresó este jueves 28 de agosto.

Finalmente, Uresti dejó abierta la puerta a un posible encuentro presencial, pero descartó cualquier intervención telefónica: “Si él viene aquí, cara a cara, bienvenido; por teléfono no, porque es un abusador, además”.

¿Qué desencadenó la controversia entre Gerardo Fernández Noroña y Azucena Uresti?

La controversia comenzó cuando Azucena Uresti cuestionó la congruencia del senador Noroña en su programa de radio, tras la revelación de que este había adquirido una casa en Tepoztlán, Morelos, valorada en 12 millones de pesos. Uresti criticó la incongruencia entre su discurso de austeridad y sus acciones personales.

En respuesta, Noroña la acusó de doble moral y, en un giro inesperado, afirmó que Uresti poseía un departamento en Paseo de la Reforma, algo que ella desmintió categóricamente.

La situación escaló cuando Noroña publicó en sus redes sociales una fotografía de Uresti en un gimnasio, afirmando que era parte de las amenidades de su supuesto departamento.

Uresti, enojada, acusó al senador de espiarla y cuestionó la legitimidad de sus afirmaciones. “¿Me espía, senador? ¿Ha mandado a alguien a que revise dónde vivo o cuánto gano?”, preguntó en su programa.