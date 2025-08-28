Las ‘porradas’ de Noroña: Historial de sus amenazas y agresiones a legisladores en el Congreso

Así han sido los pleitos y agresiones de Noroña en el Congreso contra funcionarios y legisladores.

La pelea entre ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña es una de las múltiples agresiones protagonizadas por el morenista en el Congreso y distintas sedes.

En redes sociales, Javier Lozano compartió un video de octubre de 2011 cuando fue secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo que asistió a la Cámara de Diputados a explicar una reforma.

Lozano estaba en el Congreso rodeado de legisladores de distintos partidos y aseguró: “Me queda claro que ustedes salieron buenos para criticar y malos para legislar”.

En ese momento, Fernández Noroña se levantó y comenzó a gritar hasta que se acercó a Javier Lozano para gritarle que era “un pésimo funcionario”.

Mientras el entonces secretario del Trabajo permaneció sentado, Fernández Noroña le gritaba y otros legisladores trataba de contenerlo, pero este los empujó y agredía al responder: “¡No me estés empujando!” Finalmente, se alejó y regresó a su lugar.

“Miren: esto ocurrió en octubre de 2011. Es el mismo Fernández Noroña quien, desde aquel entonces, era un patán, agresivo, intolerante y con pésima conducta parlamentaria. Yo solo dije la verdad. Y así se puso. Ayer, le dieron una sopa de su propio chocolate”, escribió Javier Lozano en el post que acompaña el video.

Así fue la agresión de Noroña a una senadora del PAN

Gerardo Fernández Noroña también agredió a Adriana Dávila, exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN) en 2019, cuando llegó al Congreso de Tlaxcala a hacer descalificaciones en su contra.

“Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata de personas) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo Noroña en Tlaxcala.

La exdiputada acusó a Fernández Noroña por violencia política de género y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó la infracción, por lo que se disculpó con la legisladora.

“Hubo quienes me dijeron, no digas nada, así es la política, no le hagan caso, lo engrandecen. Pero yo tomé la decisión de hacerlo por las vías legales, nunca le respondí una agresión con otra agresión, debo decírtelo”, dijo Adriana Dávila en entrevista con Azucena Uresti al recordar las agresiones del morenista.

Noroña llamó vendepatrias a los legisladores de oposición y lanzó amenazas

Antes de la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno, Noroña cambió la agenda política y aseguró que les daría la palabra durante la sesión a los legisladores del PRI y PAN, pero esto no ocurrió.

“Por supuesto que van a tener la palabra, traidores al pueblo y traidores a la patria (…) sean hombrecitos y asuman lo que dicen”, dijo Noroña durante su participación.

No solo hubo amenazas y golpes contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sino también contra el senador del PAN, Federico Doring a quien le dijo que no tenía derecho a hablar.

“Dejaré la Presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estaré a sus órdenes en el terreno que quiera”, advirtió Gerardo Fernández Noroña.

Aunado a estas discusiones se suma el conflicto permanente que Noroña mantiene con Lilly Téllez debido a que durante la legislatura mantuvieron acaloradas ‘guerras de gritos’ ante las críticas y cuestionamientos de la panista.