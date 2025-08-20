Lilly Téllez se enfrasca en ‘guerra de gritos’ con Fernández Noroña por recompensa contra Nicolás Maduro

La ‘guerra de gritos’ por Nicolás Maduro entre Fernández Noroña y Lilly Téllez estalló durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Una nueva confrontación se desató entre Gerardo Fernández Noroña y Lilly Téllez, motivada por la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos a quien proporcione información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusado de mantener vínculos con organizaciones criminales.

La ‘guerra de gritos’ entre Fernández Noroña y Lilly Téllez estalló durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando la senadora del PAN interrumpió a la diputada Dolores Padierna, quien fungía como secretaria de la Mesa Directiva, impidiéndole continuar con la lectura del orden del día.

“¡Que Noroña se manifieste sobre los 50 millones de dólares de recompensa por su amigo Maduro!”, exclamó la senadora a lo lejos. En respuesta, el entonces presidente del Senado respondió que “no era tema” y pidió a la legisladora panista que dejara de interrumpir la sesión con sus gritos.

El conflicto ocurrió en medio de la aprobación del acuerdo para recibir, el próximo miércoles 27 de agosto, al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin. “Aquí la única traidora es usted, senadora”, comentó Gerardo Fernández Noroña tras conocerse el anuncio.

Los reclamos por parte de Lilly Téllez continuaron durante la intervención del legislador morenista Leonel Godoy, quien intentaba proseguir con lo programado en la sesión de la Comisión Permanente.

Sin embargo, el presidente del Senado alzó la voz, visiblemente molesto, para reiterar su llamado a la panista a que permitiera continuar la sesión y cesara las interrupciones.

“Senadora Téllez García, le exijo que guarde respeto. La que se tiene que callar es usted, porque usted no dirige la sesión de la Permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en uso de la palabra. ¡Sea decente por una vez en su vida!”, enfatizó Gerardo Fernández Noroña.

Lilly Téllez reclama a Fernández Noroña por foto con Nicolás Maduro

Esta no es la primera vez que Lilly Téllez lanza señalamientos contra Gerardo Fernández Noroña por su cercanía con Nicolás Maduro. En días recientes, la legisladora del PAN compartió en redes sociales una fotografía donde aparecen juntos el mandatario venezolano y el senador de Morena.

La imagen corresponde a una visita oficial realizada en 2022 por el Grupo de Amistad Parlamentaria México‑Venezuela al Palacio de Miraflores, en Caracas.

Junto a la publicación, Téllez acusó a Fernández Noroña de mantener vínculos con un “narcodictador” y afirmó que dicha cercanía evidencia la influencia del régimen de Maduro dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Los tentáculos del terrorista, Nicolás Maduro, están en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella designó al amigo del narcodictador, Gerardo Fernández Noroña, como presidente del Senado mexicano”, escribió.

¿Por qué EU ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro?

La recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno de EU por Nicolás Maduro responde a acusaciones formales contra el presidente de Venezuela por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El Departamento de Justicia estadounidense señala a Nicolás Maduro como presunto líder del Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por funcionarios venezolanos de alto nivel que colabora con grupos armados como las FARC para traficar drogas hacia territorio estadounidense.

La recompensa anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, busca intensificar la presión internacional sobre el régimen venezolano. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Maduro representa una amenaza directa a la seguridad nacional por sus vínculos con redes del crimen organizado como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Además de la recompensa, Estados Unidos impuso sanciones económicas, bloqueó activos financieros y confiscó bienes vinculados a Nicolás Maduro y su círculo cercano. Asimismo, desconoció su legitimidad como presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024, al considerar que dicho proceso electoral careció de transparencia y condiciones democráticas.