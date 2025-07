Noroña culpa a Lilly Téllez y Marko Cortés de su actuación en el Senado: ‘Juegan a la provocación’

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, criticó la actuación y actitud que adoptaron, a su parecer, los senadores Lilly Téllez, Ricardo Anaya y Marko Cortés durante las sesiones.

De cara a que concluya su periodo como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña negó que se hubiera excedido. Acusó que algunos senadores de oposición intentaron reventar las sesiones y reducir el nivel de debate.

“Hasta Ricardo Anaya y Marko Cortés acabaron adoptando el mismo comportamiento de la senadora Téllez. No hay ningún némesis ni es un asunto personal. Ellos están jugando a la provocación, a la majadería, a reventar las sesiones, a que no haya un buen nivel de debate. Es una estrategia que tiene un eco impresionante”, reprochó el senador morenista en entrevista con René Delgado en Entre Dichos.

Ante la justificación de los senadores de oposición, quienes argumentan que actúan como el senador Fernández Noroña cuando era oposición, él los llamó ‘caricatura’.

Los senadores del PAN y PRI recuerdan constantemente que existen grabaciones donde el senador utiliza una bocina cuando le apagan los micrófonos de la tribuna o cuando, desde su escaño, discute con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para provocar un conflicto en la sesión.

“Ellos son una caricatura. Lo sostengo: son una caricatura de los que nosotros éramos, y dicen que se parecen a nosotros, que usan lo que nosotros hacíamos. No tienen ninguna seriedad, no tienen argumentos, no tienen más que la majadería”, criticó Fernández Noroña.

¿Por qué pidieron la destituyeron de Noroña como presidente del Senado, según su versión?

A la par, aseguró que las veces en que Lilly Téllez y Alejandro Moreno pidieron su destitución como presidente del Senado no fueron más que un golpeteo político, al no contar con los votos.

Afirmó que existió una campaña en su contra por parte de quienes, a su parecer, “estaban aterrados” ante la posibilidad de que se mantuviera en el cargo como presidente del Senado. Sin embargo, su visión para los próximos cinco años es mantenerse como senador, donde pueda contribuir a la discusión.

“Golpeteo político con los poquitos votos que tienen. Saben que no tienen los dos tercios de los votos, era puro golpeteo y el eco (...) Del 19 de marzo a hace dos días el golpeteo fue constante. Me parece que estaban aterrados ante la posibilidad de que me quedara un año más (...) Yo creo que voy a seguir cinco años más en la Cámara de Senadores. Yo soy bastante sólido en el debate, así que voy a mi ambiente natural”, reflexionó el senador.