‘Alito’ Moreno llama ‘cobardes’ a legisladores de Morena tras reventar la sesión en el Senado

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, reclamó que “es verdaderamente inadmisible lo que hizo Morena, son unos cobardes”, al denunciar que “reventaron la sesión” del Senado de la República para evitar discutir y aprobar la creación de una comisión de investigación y de seguimiento al caso de Teuchitlán.

Acusó que, “una vez más, al abandonar el pleno del Senado, Morena demostró su indiferencia ante lo atroz que está sucediendo, no les genera un poco de sensibilidad y no se atiende el asunto tan relevante que hoy tenemos”.

En entrevista en la Cámara Alta, ‘Alito’ Moreno indicó que con la salida de los legisladores de Morena, PT y PVEM se rompió el quorum, pero informó que la bancada del PRI seguirá insistiendo de manera permanente en el tema.

Indicó que, de ahora en adelante, en todas las sesiones, todos los días, los senadores priistas abordarán la necesidad de la creación de la comisión especial de seguimiento, “hasta que se tomen cartas en el asunto y haya una propuesta de programa, de proyecto, de atención directa al tema de la seguridad y la investigación de los campos de exterminio, de los crematorios clandestinos, de las fosas, de los desaparecidos”.

Aseguró que no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, hay consternación por lo que está sucediendo en México, pero, dijo, este gobierno es indolente, no atiende, y quiere desviar la atención en otros temas.

Informó que en el PRI “lo vamos a seguir denunciando y le vamos a exigir a Morena que dé la cara, que no sean cobardes; que discutamos los temas”, para que el pueblo de México esté enterado, y destacó que hasta ahora, el gobierno de Morena se ha negado a recibir a los grupos de padres y madres que buscan a sus seres queridos.

Comentó que “no los han querido recibir. Este no es un tema de utilizar políticamente un asunto. Hay que escuchar a los padres, a las madres. Ellos están yendo directamente a buscar a sus seres queridos y no los escuchan. Tratan de decir que no es real. Quieren desvirtuar la información, y el gobierno tiene no solo la responsabilidad, tiene la obligación de escucharlos”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor expresó que “las madres buscadoras no están solas. México les cree, las acompaña y seguirá luchando por ellas y por cada desaparecido”.