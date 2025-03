Semana ‘de conflicto laboral’ para Noroña: Reparte insultos contra ‘Alito’ Moreno y Ricardo Anaya

La polémica sobre el hallazgo de restos humanos y cientos de prendas que presuntamente corresponderían a personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha desatado un par de ‘peleas’ que involucran al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien esta semana cruzó acusaciones contra Ricardo Anaya y Alejandro ‘Alito’ Moreno.

En días recientes, Noroña tachó de ‘carroñeros’ a los opositores que utilizan el hallazgo del campo de adiestramiento en Teuchitlán para ‘golpear’ al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de que, mediante una plática en redes sociales, dijo que eran presunciones que las prendas encontradas pertenecieran a personas desaparecidas.

“Son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, si, ¿pero quién nos dice que son de personas desaparecidas? Lo que se viene contando es cierto, no tengo porque dudarlo pero tampoco hay una investigación en proceso", expresó Fernández Noroña.

Como respuesta, Ricardo Anaya dijo en el Senado este martes 18 de marzo que “carroñero” era “no reconocer la magnitud del problema”.

“Carroñero es no recibir a las madres buscadoras, no ponerse del lado de las víctimas, minimizar lo que está sucediendo, no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”, dijo Anaya a medios de comunicación.

Noroña responde a Ricardo Anaya tras llamarlo ‘carroñero’

Luego de los comentarios del panista Ricardo Anaya, Noroña respondió a través de los medios de comunicación, y dijo que la crítica debía ser para el mismo panista por el pasado del PAN y la ‘guerra contra el narco’ del expresidente Felipe Calderón.

“Me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo. Porque no recuerdo que haya dicho nada cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública. No recuerdo que haya dicho nada de las escenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador (Felipe Calderón) decía que eran daños colaterales”, dijo Noroña.

El senador de Morena también celebró que, “por primera vez”, Anaya estuviera “del lado de las víctimas, aunque de manera hipócrita, porque nunca le han importado las víctimas del país”.

Finalmente, Noroña dijo que él no podría lucrar políticamente con quienes usan el dolor de las personas que tienen a familiares desaparecidos.

La otra ‘pelea’ de Noroña: Así fue el ‘agarrón’ con ‘Alito’ Moreno

La semana pasada, Noroña encabezó otra pelea que escaló hasta los insultos, y fue contra el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien desde hace un par de años tiene acusaciones y la solicitud de desafuero de parte de la Fiscalía de Campeche, estado donde fue gobernador.

El líder del Senado dijo que ‘Alito’ Moreno tarde o temprano terminará en la cárcel, y que a él le alegra que antes de eso esté “desapareciendo” al PRI, lo que hizo que Moreno Cárdenas respondiera y dijera a medios de comunicación que “es un gran pendejo”.

“Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo”, dijo ‘Alito’ Moreno el pasado 12 de marzo.

‘Alito’ Moreno contra Jorge Álvarez Máynez: Otra pelea por Teuchitlán

‘Alito’ Moreno compartió otra polémica, ahora contra Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, a quien le dijo “miserable”, luego de criticar a su partido, que gobierna en Jalisco, por la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que el líder del PRI criticara a los liderazgos de Movimiento Ciudadano, y al exgobernador Enrique Alfaro, Máynez dijo que era un “buitre frente a una tragedia que le causa pena y dolor a México“.

"Fiel a su estilo, hoy agravia a quienes hace meses le rogaba. Como la fábula de la rana y el alacrán: es su naturaleza“, sentenció Máynez.

‘Alito’ Moreno le dijo “miserable”, y que se arrodillaba ante el poder ante el hallazgo del campo de adiestramiento.

Finalmente, Máynez le dijo que no estaba a la altura de la discusión por las calumnias contra MC.