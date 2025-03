‘No me levante la voz’: Ricardo Anaya y Fernández Noroña tienen ‘encontronazo’ en el Senado

La decisión de Claudia Sheinbaum de anunciar el próximo domingo las medidas arancelarias y no arancelarias contra las sanciones económicas impuestas por Donald Trump provocó un ‘encontronazo’ entre Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya en el Senado de México.

En primera instancia, el legislador de Morena calificó la imposición de aranceles del 25 por ciento por parte de Estados Unidos como una decisión unilateral y arbitraria. Además, aseguró que la medida solo busca fortalecer a la industria estadounidense y que pone en riesgo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Fernández Noroña hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar las políticas unilaterales de Estados Unidos y enfatizó que no se debe escatimar en el respaldo al país, ya que los aranceles afectan a todos los sectores de la población.

La oposición, más preocupada por ‘dañar’ al gobierno que por los aranceles

El presidente del Senado expresó su preocupación por la actitud de los partidos de oposición, a los que acusó de estar más preocupados por desgastar al gobierno que por defender los intereses del país.

“A mí me preocupa el regateo de parte de la oposición donde no debería de haber ninguna fisura, porque la afectación es a todos los sectores de la población”, declaró Noroña, e insistió en que el respaldo a la presidenta no debería estar condicionado por intereses partidistas.

Fernández Noroña minimizó la reunión con el Congreso de Estados Unidos que propusieron los legisladores del PAN, PRI y MC. Aseguró que dicho encuentro no tiene sentido debido a que Donald Trump ya tomó la decisión de imponer aranceles a sus principales socios comerciales.

El senador de Morena también expresó su respaldo a la postura de la mandataria frente a la imposición de aranceles del 25 por ciento por parte de Estados Unidos contra México. Además, resaltó el respaldo popular del 85 por ciento con el que cuenta Claudia Sheinbaum.

“La compañera presidenta tiene el 85 por ciento del respaldo popular y les hago un pronóstico: va a subir arriba del 90 por ciento a partir de todos estos acontecimientos”, aseguró Fernández Noroña.

Ricardo Anaya pide al gobierno federal una estrategia efectiva contra los aranceles de EU

El senador del PAN, Ricardo Anaya, criticó la decisión de Claudia Sheinbaum de presentar su plan arancelario en el Zócalo. Además, pidió a la mandataria plantear una estrategia efectiva contra las restricciones económicas de Donald Trump.

Ricardo Anaya también rechazó los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña y aseguró que la oposición no está escatimando su apoyo al gobierno federal.

El legislador panista aseguró que la oposición ya venía advirtiendo que los argumentos presentados por el gobierno de México para evitar el aumento de aranceles no iban a funcionar con Donald Trump.

“Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo, les dijo que, por si no se enteraron, lo propuso en campaña”, enfatizó el senador del PAN.

Ricardo Anaya propuso que la mejor estrategia para presionar a Donald Trump es imponer aranceles de manera selectiva a estados clave de Estados Unidos, como Texas y Nuevo México, donde las exportaciones dependen fuertemente del mercado mexicano.

“Si los aranceles se imponen de manera estratégica y focalizada, se podrá lograr mucho más que con discursos en la Plaza de la Constitución”, añadió.

Poco antes de que culminara su intervención, Fernández Noroña pidió al senador panista concluir su discurso, lo que molestó a Ricardo Anaya y desató gritos en el Pleno del Senado.

“¿A los demás (legisladores) les dio 7 minutos y a mí sólo me va a dar 5:40? Llaman a la unidad nacional, pero no dejan ni hablar al orador. Es que deberás.”

¿Cuándo presentará Claudia Sheinbaum su plan contra los aranceles de Donald Trump?

Claudia Sheinbaum indicó en su conferencia de prensa de este 4 de marzo que el próximo domingo 9 de marzo presentará las medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a los aranceles del 25 por ciento impuestos por Donald Trump.

La mandataria enfatizó que estas acciones buscan defender los intereses de México y que la cooperación con Estados Unidos es importante, pero sin aceptar subordinaciones.

La presidenta de México recriminó al mandatario estadounidense por la aplicación de aranceles, a pesar de que el gobierno de México ha realizado esfuerzos para reducir el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana.