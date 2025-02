Fernández Noroña le apaga el micrófono a Lilly Téllez en el Senado: ‘Quiere meter la agenda política’

Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron un momento polémico en el Senado de la República, luego de que el presidente de la mesa directiva no dejara hablar a la senadora panista y le apagara el micrófono.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 19 de febrero, cuando Téllez interrumpió la participación de la senadora de Movimiento Ciudadano, María Alejandra Barrales Magdaleno, para hacer una pregunta.

Así fue el conflicto entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña en el Senado

Noroña le dijo que le concedería la palabra siempre y cuando fuera en torno al tema que estaba en discusión, que era la salida de tropas mexicanas a República Dominicana para participar en el evento de independencia de dicho país, en el contexto de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

“La senadora Téllez García quiere hacerle una pregunta que le aceptaré siempre que sea sobre el tema, si quiere meter la agenda política por la puerta trasera no lo permitiré”, dijo Noroña.

Sin embargo, Lilly Téllez (quien este mismo miércoles pidió que México designara a los cárteles como organizaciones terroristas) dijo que ella tenía derecho a hablar de lo que quisiera, a lo que Noroña respondió y dijo que no la iba a dejar participar porque ella confirmó que no iba a hacer una pregunta en torno al tema del que se discutía en la Cámara Alta.

- Yo no estoy en la puerta trasera, estoy en mi escaño. Y desde aquí tengo derecho a hablar de lo que yo quiera, dijo Lilly Téllez.

- Pues fíjese que no, senadora, respondió Noroña.

- Fíjese que sí, dijo Téllez segundos antes de que se le apagara el micrófono.

- Fíjese que no, senadora... Adelante, no hay preguntas, senadora Magdaleno.

- Yo estoy de acuerdo en que se haga la pregunta, no tengo inconveniente, dijo la senadora Barrales Magdaleno.

- Sí, nada más que no quiere hacer una pregunta, quiere meter la agenda política, ya me lo dijo claramente, enfatizó Noroña mientras los senadores reclamaban.

“Esta presidencia de la Mesa Directiva no va a permitir que se siga manejando la agenda política por la puerta trasera”, dijo Noroña entre aplausos de la bancada de Morena y quejas de los senadores de oposición tras apagarle el micrófono a Lilly Téllez.

El presidente del Senado incluso interrumpió a Barrales para pedirle que se centrara en el tema, y que no se estaba hablando de una posible intervención de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, por lo que pidió no meter el tema “por la puerta trasera”.

La senadora le dijo a Noroña que estaba bien la idea de no meter la agenda política, pero que existían temas, en este caso las operaciones militares aéreas de Estados Unidos en México, que “no se pueden meter debajo de la alfombra”.

¿Qué dijo Lilly Téllez luego de que Noroña le apagara el micrófono?

“Noroña no me quiso dar la palabra malamente, porque era mi derecho, e incluso afectó a los propios miembros de su bancada que querían presentar iniciativas, todo con tal de que yo no pasara a esta tribuna”, reclamó Lilly Téllez, quien dijo que quería explicarle a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que dijo Donald Trump al designar a los cárteles como terroristas.

Al final, la votación fue de 101 votos a favor para permitir la salida de una delegación del Ejército Mexicano del 25 al 28 de febrero para participar en la celebración de la independencia de República Dominicana.