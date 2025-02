Marko Cortés critica a Yunes por afliarse a Morena: ‘Terminó como el malquerido’

Luego de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez dijera ‘sí, acepto’ para afiliarse a Morena, el legislador del PAN, Marko Cortés, criticó a su homólogo y aseguró que pasará a la historia como un traidor.

“Yunes ya pasó a la historia como traidor a México, como traidor a las y los veracruzanos que votaron por él, como traidor al partido Acción Nacional que lo postuló de senador de la República", dijo Cortés, este miércoles 19 de febrero, al ser entrevistado por periodistas, durante la sesión del Senado.

El legislador del PAN afirmó que Yunes Márquez fue expulsado del partido. Ello, luego de votar a favor de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claramente, (Yunes) ya terminó siendo el malquerido, como la India María, ni de aquí ni de allá, no lo queremos en el PAN, de hecho lo expulsamos, no lo quieren en morena", expresó el senador de la bancada blanquiazul.

Marko Cortés aprovechó para hacer un llamado a la dirigencia nacional de su partido solicitando que no postulen a los familiares de Miguel Ángel Yunes a cargos como las presidencias municipales en Veracruz.

“Eso sería inaceptable, porque nos estaríamos prestando entonces a un juego muy perverso. Unos del lado de morena votando por desmantelar las instituciones en México, y otros allá, de candidatos a presidente municipal”, remarcó el senador.

Cortés aseguró que ya alertó al dirigente del PAN, Jorge Romero, sobre los Yunes y aseguró que quien negoció el voto de la reforma judicial no fue Yunes Márquez, sino su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Ya se la expresé a nuestro dirigente Jorge Romero, de que no vaya a escuchar el canto de las sirenas o caer en la simulación de que ya se separaron o ya se distanciaron, claramente sabemos cómo opera esta familia, quién la ópera, quién la tripula”, agregó.

Ayer, Yunes Márquez sorprendió a los legisladores tras aparecer en una fotografía con la dirigente de Morena, María Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, secretario del partido, quienes se reunieron con senadores de Morena en la Cámara Alta para afiliar a los legisladores.

Por la mañana, el veracruzano aseguró que solo había asistido al encuentro, pero que no tramitó su militancia.

“No (me afilié), tengo un proceso abierto, voy a esperar que se finalice y posteriormente haré mi proceso de afiliación”, comentó en entrevista con El Financiero tras la reunión.

Sin embargo, por la tarde, el expanista acudió al módulo del partido guinda para afliarse, acompañado de Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

“Realmente me he sentido acogido en un momento en donde yo decidí en mi vida apoyar a la presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido de que México requiere una presidencia fuerte y eso requiere también tener un señor del Senado que respalde a presidencia, no podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa”, dijo Yunes.