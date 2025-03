Querétaro alerta por pérdida de empleos por aranceles a Trump: Pide al gobierno créditos para las Pymes

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló este martes que los aranceles que impuso el presidente Donald Trump a México podrían afectar la generación del empleo en su estado y pidió al gobierno federal otorgar créditos a las medianas y pequeñas empresas.

En entrevista radiofónica, el gobernador señaló que la pérdida de empleos sería una de las principales consecuencias de los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México a Estados Unidos.

Apoyos a empresas ante aranceles de Trump a México

Ante este panorama, el gobernador Kuri indicó que el gobierno del estado y el federal deberían pensar formas en que se puede reponer el empleo.

“De por sí la economía venía bajando y perdimos de 2000 para el 2024, 400 mil empleos que se debieron haber hecho, se perdieron. Entonces, yo creo que debemos de estar pensando cómo lo vamos a hacer para poder reponer el empleo y el empleo formal”, aseguró.

Aseguró que la forma de fondo para reducir la pobreza es la empresa formalmente establecida, por lo que pidió que se siga apoyando a los empresarios en el país.

“Tiene que haber apoyos desde mi punto de vista de la parte federal para tener créditos rápidos, fáciles a microcréditos y créditos para las micro y medianas empresas. Esto es lo que yo creo que se tiene que hacer”, aseveró el gobernador de Querétaro.

Alertó que con la implementación de los aranceles a México se puede afectar la creación de empleos, específicamente en Querétaro, donde hay varias plantas de producción.

“Me preocupa que la creación de empleos no vaya al mismo ritmo que teníamos. La creación de empleos que estaba alrededor de 35 o 36 mil, el año pasado bajó 11 mil. Hay en camino muchas empresas que ya están invirtiendo en Querétaro y eso nos va a mantener por lo menos en números negros en lo que se refiere a empleo”, dijo en entrevista.

El gobernador indicó que prevé que a nivel nacional puede haber un problema más serio en la pérdida de empleo.

¿Fábricas en Querétaro dejarán el estado ante aranceles de Trump?

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, descartó que empresas manufactureras que están en el estado vayan a salir del país debido a los aranceles que impuso Donald Trump y que entraron en vigor este 4 de marzo.

“Yo no veo posible que en el corto plazo puedan cambiar de un día para otro las líneas de producción. Si alguien lo sabe, es el presidente Trump, que es empresario. Por pura cuestión de logística, ¿no? O sea, el dinero que te cuesta, capacitación a la gente, o sea, no lo puedes hacer de un día para otro, se me hace totalmente ilógico”, señaló.

Mauricio Kuri aseguró que el presidente Trump es un hombre de negocios “que solamente quiere ganar él”.

Donald Trump anunció la entrada en vigor de la imposición de aranceles a México y Canadá a partir de este martes 4 de marzo. La medida es un golpe contra los dos mayores socios comerciales de EU.

"No hay margen para México ni para Canadá“, dijo Trump a los reporteros cuando se le preguntó si los dos países podrían llegar a un acuerdo para pausar los aranceles, como ocurrió en febrero pasado. “Todo está listo. Entran en vigor mañana (hoy)”, reiteró Trump.