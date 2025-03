Aranceles de Trump ponen a Canadá ‘contra las cuerdas’: Prevén recesión y precios más caros

La economía de Canadá se encamina hacia una contracción, la primera desde la crisis por la pandemia de COVID-19, si la guerra arancelaria con Estados Unidos, su mayor socio comercial, dura mucho tiempo.

Los economistas han estimado que los aranceles del presidente Donald Trump a Canadá reducirán entre 2 y 4 puntos porcentuales el crecimiento del producto interno bruto del país. El gobierno impuso gravámenes del 10 por ciento a la energía canadiense y del 25 por ciento a todos los demás bienes, a partir del martes.

Esto llevó a Canadá a tomar represalias con aranceles sobre productos estadounidenses por un valor inicial de 30 mil millones de dólares canadienses (20 mil 800 millones de dólares), que se ampliarán a 155 mil millones de dólares canadienses en tres semanas. Suponiendo que los aranceles se mantengan en vigor, las medidas provocarán una desaceleración económica y harán subir los precios, dicen los economistas.

“Es probable que Canadá sufra un par de contracciones trimestrales, es decir, una recesión moderada, antes de que el crecimiento se reanude gradualmente”, escribieron Sal Guatieri y Shelly Kaushik, economistas del Banco de Montreal, en un informe a los inversores. “Los aranceles compensatorios y una moneda más débil podrían hacer que la inflación se dispare más en Canadá”.

Los operadores estiman en precios una probabilidad del 95 por ciento de que el Banco de Canadá recorte su tipo de interés oficial la próxima semana.

La combinación de presiones crecientes sobre los precios y una economía en desaceleración —una definición de estanflación— pone al banco central en un aprieto. Si bien es probable que el shock económico lo obligue a reducir los costos de endeudamiento, los funcionarios también deben tener cuidado de no avivar las presiones inflacionarias.

El gobernador Tiff Macklem dijo en un discurso el mes pasado que una guerra arancelaria prolongada entre Estados Unidos y Canadá afectaría la producción canadiense en casi 3 por ciento en dos años y “eliminaría el crecimiento” durante ese período.

Pero en su escenario de batalla comercial, Macklem dijo que los factores que empujan los precios al alza “compensaron con creces la presión a la baja de los precios debido a una demanda más débil”, lo que provocó que la inflación superara el objetivo del 2 por ciento.

“No podemos permitir que un problema arancelario se convierta en un problema de inflación”, dijo Macklem.

El impacto en Canadá dependerá de cuánto tiempo permanezcan vigentes los aranceles. Existe una gran incertidumbre sobre la decisión de Trump, dado que anteriormente dio marcha atrás en materia de aranceles, y a principios de febrero les concedió a Canadá y México un aplazamiento de un mes.

Los inversores no saben la duración, “y eso es clave”, dijo Derek Holt, economista del Bank of Nova Scotia, en un informe. “Trump es un fanfarrón y un autopromotor sin ningún escrúpulo, y por lo que sabemos, impuso estos aranceles solo para poder señalarlos en su discurso de esta noche, pero es posible que no duren”.

“Es probable que el Banco de Canadá recorte la próxima semana, ya que los aranceles inclinarán la balanza en esa dirección, pero se espera un sesgo muy medido dado el efecto potencial de los aranceles en las cadenas de suministro y la inflación”.

Incluso antes de que se impusieran los aranceles, las amenazas de Trump por sí solas estaban estrangulando la inversión empresarial y la confianza de los consumidores.

Algunos economistas consideran que los aranceles de represalia de Canadá empeoran una situación ya de por sí mala, aumentan los problemas de crecimiento y aumentan el sufrimiento de los canadienses por los precios, pero hacen poco para disuadir a Estados Unidos.

“Las medidas de represalia de Canadá son económicamente contraproducentes y limitan la respuesta de la política monetaria, lo que perjudica a los consumidores, productores y finanzas gubernamentales canadienses”, escribió Bryan Yu, economista jefe de Central 1 Credit Union, en un informe a los inversores.

La economía de Canadá se estaba recuperando con fuerza a fines de 2024, y creció a un ritmo anualizado del 2.6 por ciento en el cuarto trimestre. Esto fue impulsado por las agresivas reducciones de las tasas de interés del banco central, que impulsaron la demanda interna, incluido el consumo de los hogares y la actividad inmobiliaria.