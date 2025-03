‘Debería estar en el manicomio’: ‘Alito’ Moreno se lanza contra Gerardo Fernández Noroña

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI, se pronunció porque Gerardo Fernández Noroña se vaya al psiquiátrico, luego de que éste manifestó que el campechano debe ir a la cárcel en 2027, una vez que haya terminado con ese partido.

“Es de vergüenza, denigra al Senado de la República, nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el Presidente del Senado mexicano. Noroña debería de estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo. Le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República”, comentó en conferencia de prensa.

Con los anteriores, el senador priista sumó siete calificativos al morenista, pues también consideró que se trata de un “porrista, payaso, ridículo, vil bufón, lacayo y patán”.

Alejandro Moreno llamó payaso, entre otros adjetivos, al presidente del Senado. (Foto: X de Alejandro Moreno)

“No lo pelan, no le dan su lugar, verdaderamente es lamentable, pero eso es lo que hace un bufón, un lacayo que está arrodillado ante un gobierno que no le permite tener ninguna oportunidad, entonces me tiene sin ninguna preocupación lo que diga Fernández Noroña”.

‘Alito’ Moreno también habló sobre el proceso que prevé retomar la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de la Fiscalía de Campeche de desafuero, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Tenemos plena confianza porque en todos los órganos jurisdiccionales les hemos no solo ganado. La autoridad jurisdiccional responsable desechó todas y cada una de las argumentaciones que presentaron desde la Fiscalía en el Estado y bueno, pues eso le ganamos como le quieran dar manejo en la comisión instructora o en la comisión jurisdiccional, ese es un tema de quienes llevan la Comisión”.

¿Qué respondió Noroña a ‘Alito’ Moreno? Insiste en la cárcel

En tanto, Fernández Noroña mantuvo sus dichos, iniciados en su videocharla del fin de semana, respecto de que el exgobernador de Campeche debería estar en la cárcel.

“Debería estar en la cárcel, punto. Pero me parece muy bien que siga libre hasta 2027 para que acabe de liquidar al PRI”, dijo en entrevista y minimizó la reacción del senador.

Gerardo Fernández Noroña pide que no metan a la cárcel a 'Alito' Moreno hasta 2027, luego de que "haya desaparecido al PRI". (Foto: X de Fernández Noroña)

“Decía mi abuela cuando yo me enojaba, ‘de tus enojos hago manojos, de sus críticas hago manojos’.

“O sea, francamente, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena. Mayor asunto, estoy convencido de que debería estar en la cárcel, estoy convencido de que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI”.

Guardan minuto de silencio tras muerte de morenistas

El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por los 18 morenistas de Oaxaca que fallecieron en un accidente, luego de acudir a la concentración del Zócalo, el domingo 9 de marzo, contra los aranceles.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, informó que dio instrucciones para comunicarse con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y se dé todo el apoyo a las familias.

“Yo voy a estar en contacto con el gobernador de Oaxaca, que es muy humano, muy sensible en esas cosas, y nosotros mismos del Senado, si en algo podemos coadyuvar, lo haremos.

“Hay que ver si perdieron la vida jefes de familia, jefas de familia, ver cómo respaldamos a quienes hayan quedado, si es el caso, en orfandad, todo ese tipo de cosas. Es lamentabilísimo”, dijo en entrevista con medios de comunicación realizada antes de iniciar la sesión del Pleno.

Los senadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente en Oaxaca. (Foto: X Fernández Noroña)

El minuto de silencio fue a petición de los tres senadores que representan a Oaxaca: Laura Estrada Mauro, Antonino Morales y Alejandro Murat.

El senador priista Alejandro Moreno condenó los hechos, y resaltó que cuando un partido congrega a la militancia a actos de esa naturaleza tiene que dar todas las condiciones de seguridad.

“Es un accidente, pero lo que se tiene que señalar es la insensibilidad, es el que no les importe que tuvieron un accidente, tuvieron un evento trágico donde murieron 18 mexicanas y mexicanos y nada les movió el corazón a estos cínicos y corruptos de Morena para que compañeras y compañeros que asistían a un evento político no tengan el más mínimo de reconocimiento”, dijo en conferencia de prensa.

El camión en el que se trasladaban los morenistas tuvo la volcadura en la carretera Mitla- Tehauntepec, en Oaxaca, y también dejó tres personas lesionadas.