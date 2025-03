Noroña ‘regaña’ a morenistas que dieron la espalda a Sheinbaum: ‘Estaban papaloteando’

Continúa el ‘regaño’ a morenitas: Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ‘aplacó’ a los funcionarios que le dieron la espalda a Claudia Sheinbaum cuando celebraba en el Zócalo capitalismo la exención de aranceles sobre bienes y servicios incluidos en el T-MEC.

Durante la celebración con motivo de la suspensión de la aplicación de aranceles por la administración de Donald Trump a México hasta el próximo 2 de abril del 2025, Noroña acusó a los políticos de la Cuarta Transformación de estar “papaloteando” cuando la presidenta se acercaba al estrado donde dio su discurso.

“Yo creo que no se dieron cuenta. Cuando ellos se tomaron la fotografía con tan mala puntería, estaba Andrés Manuel López Beltrán, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Alejandro Esquer y el güero Velasco, y cuando se tomaron la fotografía, no se habían dado cuenta de que (Sheinbaum) ya había acabado de saludar al bloque previo”, comentó Noroña en una transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron el domingo 9 de marzo, durante el Arancel-Fest, convocado en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando legisladores de Morena y del Partido Verde se tomaron una foto grupal con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dándole la espalda a la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los legisladores de Morena "estaban distraídos" en el momento en el que se acercó al templete de el Zócalo. (Especial)

Lo anterior, generó diversas reacciones por parte del público, así como funcionarios quienes señalaron el actuar de los legisladores de la bancada del partido guinda.

“Cuando ella (Claudia Sheinbaum) pasó, ellos estaban papaloteando. Entonces, cuando llegó la compañera presidenta, estaban todavía de espaldas y para cuando reaccionaron ya era tarde y la compañera presidenta saludó desde lejos, la quisieron detener, pero ella se siguió, solo alcanzó a saludarla Alejandro Esquer”, dijo Fernández Noroña.

Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado criticó que por “ese detalle” medios de comunicación estén haciendo la nota, y recalcó que lo importante de ese día era “el mensaje” que la presidenta dio sobre la imposición de aranceles a México por Donald Trump.

¿Qué dijeron los legisladores de Morena que le dieron la espalda a Sheinbaum?

Tras dicho incidente en el evento, el primero en pronunciarse y pedir una disculpa a la presidenta de México fue Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado.

“Estoy reunido con el senador Adán Augusto López y con el diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ya que en la emoción del evento de unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros”.

A esta disculpa se le sumó el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, quien también se pronunció tras el incidente ocurrido en la plaza del Zócalo.

Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Adán Augusto se disculparon por darle la espalda a la presidenta, durante el evento en el Zócalo. Foto: Especial

“Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa. En la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria”, expresó el legislador.

Finalmente, Ricardo Monreal también expresó su disculpa a la mandataria; sin embargo, el legislador morenista borró su comentario de las redes sociales.

“Al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, pasaba en este momento por donde estábamos. Le expresamos mi disculpa sincera. Su mensaje a la nación fue excepcional y nada ni nadie minimiza su relevancia”, decía el mensaje del diputado.

¿Qué dijo Sheinbaum durante el Arancel-Fest en el Zócalo de la CDMX?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que su gobierno seguirá colaborando con Estados Unidos para evitar que las drogas, en especial el fentanilo, lleguen a la nación vecina, durante su asamblea pública en el Zócalo de la Ciudad de México, a la que asistieron miles de personas.

Además, dijo estar convencida de que “la relación entre México y Estados Unidos debe ser buena, de respeto y que siempre prevalecerá el diálogo”.

“Le digo al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos. Especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas”, apuntó.

“Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses (…) No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos”, añadió.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que México colaborará para que el fentanilo no llegue a EU durante su habla asamblea en Zócalo de la Ciudad de México. (Magdalena Montiel Velázquez)

Precisó que “es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción”.

Sheinbaum precisó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025 disminuyó el cruce de fentanilo, de México a Estados Unidos, en un 50 por ciento y de enero a febrero de 2025, en otro 41 por ciento.

También apuntó que así como existe una estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos “le hemos planteado al Gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro país”.

* Con información de EFE