Monreal explicó cómo se negoció con el PAN la reforma vs. nepotismo... pero después lo niega

La reforma contra el nepotismo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa despertando polémicas en el Congreso.

En esta ocasión, el protagonista fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien explicó cómo se negoció el apoyo para que la iniciativa entrara en vigor en 2027.

Monreal participaba en un foro de lectura cuando dijo que hubo negociaciones entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, relacionadas con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de las elecciones, según se escucha en un audio presentado en el programa de Azucena Uresti.

“Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Los buscaron, sin autorización del grupo, que eso es otra cosa, y le dicen yo traigo 100 votos que nos ofrecieron, me lo dijo (Federico) Döring. Nosotros les dijimos que sí, a cambio de que los López estén 10 años”, dijo el diputado.

Monreal negó negociación en reforma vs. El nepotismo

Sin embargo, después fue cuestionado por los medios de comunicación sobre este mismo tema y negó haber hecho esas declaraciones.

“Yo no sé de qué me habla, no he hablado con el diputado Döring, tendría que preguntarle a él con quién habló, no sé de cuáles 100 votos ni tampoco sé de cuáles apellidos López”, dijo el morenista.

Al respecto, el diputado Alfonso Ramírez, vicecoordinador de Morena, dijo que él no habló con el coordinador del PAN, Elías Lixa, o con otros legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que votaran a favor de que la reforma contra el nepotismo se aplicara en 2027.

“Ni hubo ninguna negociación ni nada, aquí el único autorizado para llegar a acuerdos con los otros grupos parlamentarios es nuestro coordinador, Ricardo Monreal”.

Ramírez Cuéllar señaló que la aplicación de la reforma de no reelección consecutiva y nepotismo electoral a partir de los procesos federales y locales en 2030 es para que no exista dedicatoria a ninguna persona ni a ningún partido.

Nosotros votamos con toda libertad. Yo voto con toda libertad y hablo con toda libertad”, agregó el diputado al decir que no hay imposiciones en la banda de Morena.

¿Qué sabemos sobre la reforma contra el nepotismo?

La propuesta original de la presidenta Sheinbaum era que la reforma contra el nepotismo entrara en vigor a partir de las elecciones de 2027 para impedir que familiares directos sucedan a funcionarios.

Sin embargo, el senador de Morena, Adán Augusto López, junto con el legislador del PVEM, Manuel Velasco, promovieron que la aplicación de la reforma sea pospuesta hasta 2030.

La reforma se aprobó en lo general por unanimidad con 127 votos a favor; pero en lo particular, la modificación para retrasar su implementación tuvo 97 votos a favor y 26 en contra, reflejando el descontento entre las bancadas.

Con este cambio, las críticas de la oposición no se hicieron esperar al argumentar que la reforma beneficiará a políticos oficialistas con aspiraciones en las elecciones locales de 2027.

El dictamen prohíbe la reelección para cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías. Ahora pasa a los Congresos locales.