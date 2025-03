‘Pleito’ en la familia Monreal: Saúl revela que aspira a la gubernatura de Zacatecas... pero Ricardo lo desaprueba

La reforma contra el nepotismo ha cimbrado al interior de Morena desde su discusión y aprobación en el Senado y, de cara al futuro, ahora también está generando debates familiares como en el caso de los Monreal.

Son tres figuras las que resultarán ‘afectadas’ si la Cámara de Diputados determina que la reforma constitucional entre en vigor en 2027 y no en 2030, como lo dejó el Senado.

Una es la senadora Ruth González Silva, quien aspira a la gubernatura de San Luis Potosí que actualmente ocupa su esposo Ricardo Gallardo; Félix Salgado Macedonio, quien desea tomar el Gobierno de Guerrero que encabeza su hija Evelyn.

Y el tercero es Saúl Monreal, quien ha dejado claro su deseo de competir por el Gobierno de Zacatecas, cuyo actual mandatario estatal es su hermano David Monreal.

Dicha situación no ha sido bien vista tampoco por el otro hermano, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien dijo que él va a estar del lado de la ley.

“Él quiere, pero la gente decide y la reforma constitucional es la que va a definir. Yo voy a apoyar la Constitución y la ley, en lo personal, muy íntima, mi decisión es que no sería correcto que él sustituyera a su hermano”, dijo Ricardo Monreal a medios de comunicación.

¿Qué opina Saúl Monreal de lo dicho por su hermano Ricardo?

En tanto, el senador Saúl Monreal refirió que respeta a sus hermanos David y Ricardo, pero que él tiene una carrera de 27 años en la política y sus decisiones y definiciones siempre han sido independientes.

“Somos una familia política, yo les digo, ahí está mi trayectoria, ahora en el Senado fui el más votado en la historia de Zacatecas, voy a esperar hasta que termine el proceso, está ahorita en la Cámara de Diputados esta iniciativa.

“Lo que he dicho y reitero es que quiero ser un político de profesión no de ocasión, no se me va la vida, voy a estar muy al pendiente, sí aspiro, afortunada o desafortunadamente está un hermano, yo no soy el candidato favorito del gobernador, pero voy a continuar con mi firme aspiración y si no es en el 27, en el 33″, dijo Saúl Monreal a la periodista Azucena Uresti en su noticiero de radio.

Asimismo, el senador refirió que no siente que sea el favorito de su hermano David para sucederlo, pero que las encuestas lo colocan muy por arriba de cualquier otro aspirante para el Gobierno de Zacatecas.

“La verdad no, a lo mejor está como mi hermano Ricardo, que no está de acuerdo, y los voy a respetar, son mis hermanos, pero yo voy a seguir trabajando. A pesar de opiniones diferentes nos llevamos muy bien, yo los quiero, los estimo”, dijo Saúl.

Con Morena o sin Morena

La discusión y análisis en la Cámara de Diputados de la reforma contra el nepotismo se centrará en la fecha de entrada en vigor, la cual fue dejada en 2030 por los senadores pero que, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, podría modificarse a 2027, que era el plan original.

Sin embargo, aunque el cambio a la ley quede hasta para dentro de cinco años, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que dentro del partido habrá una cláusula para que desde ya ningún familiar pueda suceder a otro en ningún cargo público.

Sin embargo, Saúl Monreal reconoció a Azucena Uresti de que sus intenciones son claras y que cabe la posibilidad de que busque la gubernatura de Zacatecas con otro partido que no sea Morena.

“Si la ciudadanía está en el ánimo, y yo también, vamos a esperar, estamos en el 2025 y la elección es en el 2027, es muy adelantado hacer un análisis de esto, yo voy a estar listo y atento a cualquier circunstancia. Me han estado hablando incluso partidos, pero vamos a esperar, soy una persona de principios y congruencia”, dijo.