Sheinbaum ‘advierte’ sobre reforma contra el nepotismo: ‘Se arriesgan a que no voten por ellos’

La presidenta Claudia Sheinbaum habló nuevamente sobre la reforma contra el nepotismo que envío al Congreso y criticó a quienes busquen alternativas para evadirla.

La polémica sobre este tema comenzó luego de que la mandataria admitiera haberla enviado para aplicarse a partir de 2027, pero los legisladores prevén votaron para que en vigor a partir de 2030.

“La ambición personal no puede estar por encima de la transformación”, dijo la presidenta Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 3 de marzo al ser cuestionada sobre quienes plantean cambiar de partido con tal de buscar algún cargo público.

La presidenta hizo un llamado a esperar la decisión de la Cámara de Diputados y agregó que dicha propuesta no fue solo algo que se le ocurrió, sino por lo que le dijo la gente durante las giras.

“No es un asunto de ambición personal, cómo que nada más cambiarse de partido para que mi familiar sea candidato. Solo se arriesgan a que la gente no vote por ellos porque la gente no quiere eso”, agregó la mandataria.

Lo anterior luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, también hablara sobre el tema en sus redes sociales.

“En congruencia con la propuesta de la Presidenta @Claudiashein sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. También, presentaremos ante el Congreso Nacional de @PartidoMorenaMx una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027″, afirmó en una publicación de ‘X’.

¿Qué sabemos sobre la reforma contra el nepotismo enviada por Claudia Sheinbaum?

La decisión de la Cámara de Diputados a la que se refiere la presidenta Sheinbaum ocurre luego de que los legisladores de Morena en San Lázaro anunciaron que buscarán “revertir el cambio que hicieron los senadores” a la iniciativa, según la vicecoordinadora morenista, Gabriela Jiménez.

“Queremos que se respete la propuesta original y que entre en vigor desde el 2027, no hasta el 2030″, dijo la diputada.

Gabriela Jiménez agregó que las correcciones se harán para garantizar la transparencia de los procesos electorales y eliminar las malas prácticas.

“Apoyaremos a nuestra Presidenta para fortalecer la democracia con una renovación constante de los cargos públicos y dar oportunidad a nuevos liderazgos que representan la voluntad de las y los mexicanos”, subrayó.

El pleno de la Cámara de Senadores modificó la semana pasada, de última hora, la propuesta de la presidenta Sheinbaum contra el nepotismo, para que dicha ley entrara en vigor hasta la elección presidencial de 2030, esto luego de negociaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, la oposición, encabezada por el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya, criticó y se burló de esta decisión.

“Lo que sí no es aceptable es esta tomadura de pelo de que van a reformar los estatutos de Morena. Porque ustedes saben que los estatutos de un partido político no pueden estar por encima de la ley, mucho menos pueden estar por encima de la Constitución”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

*Con información de Víctor Chávez